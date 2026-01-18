快訊

寒冬送暖14年不間斷 南市議員林冠維發放雞精溫暖千戶弱勢家庭

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員林冠維（前排右五）連續14年舉辦「永康區關懷弱勢戶物資發放」活動，今發放雞精給永康約1000戶弱勢家庭，以實行動傳遞社會溫情，讓受助家庭在冬日感受關懷與支持。圖／林冠維服務處提供
台南市議員林冠維連續14年舉辦「永康區關懷弱勢戶物資發放」活動，結合慈善團體與企業資源，寒冬送暖不間斷，今年再度號召愛心單位捐贈滋補雞精，今發放給永康區約1000戶弱勢家庭，以實行動傳遞社會溫情，讓受助家庭在冬日感受關懷與支持。

林冠維表示，弱勢家庭常面臨經濟與照顧壓力，自已從擔任議員助理時，每年都會捐贈物資給永康區弱勢戶，迄今已14年，從未間斷，本次共發放1000戶，希望透過實際物資，讓鄉親感受社會支持，也感謝各界善心人士與志工投入，促成活動圓滿。

林冠維今攜手康黃金慈善愛心會永康會、台南市認心關懷協會及金科威補天滴雞精共同辦理，並在服務處發放滋補雞精，關懷永康區弱勢家庭，盼在寒冬中為民眾補充健康、增添溫暖，康黃金慈善愛心會長顏榮佑也說，未來將持續結合社會資源，打造更溫暖友善的社區環境。

愛心 雞精 弱勢家庭

