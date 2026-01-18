嘉義「尚勇」春聯引爆排隊潮 人龍更勝蛋捲名店

嘉義市成功街今天上午湧現大批排隊人潮，有意代表民進黨參選市議員的曾奕豪，於服務處發送「Team Taiwan 尚勇」春聯，不少民眾為搶拿這款充滿國球奪金熱血氛圍的春聯，早在發送前1小時就到場卡位。曾奕豪表示，看到這麼多民眾排隊感到意外，準備千份春聯提供領取，現場人龍一路延伸，比隔壁的蛋捲名店福義軒人潮還要多，顯見奪金後的棒球熱度不減。

曾奕豪是民進黨立委蔡其昌子弟兵，擁有超過10年中央與地方政治歷練。他表示，自己是土生土長的嘉義人，此番返鄉參選是希望以年輕世代的行動力，為西區注入新動能，並預計下月前往市黨部登記爭取提名。他表示，這款「Team Taiwan 尚勇」春聯不僅是新春祝福，更象徵台灣人民的自信與驕傲，希望不論面對任何挑戰，都能如同台灣隊般團結向前。