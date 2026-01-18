嘉義「尚勇」春聯引爆排隊潮 人龍更勝蛋捲名店
嘉義市成功街今天上午湧現大批排隊人潮，有意代表民進黨參選市議員的曾奕豪，於服務處發送「Team Taiwan 尚勇」春聯，不少民眾為搶拿這款充滿國球奪金熱血氛圍的春聯，早在發送前1小時就到場卡位。曾奕豪表示，看到這麼多民眾排隊感到意外，準備千份春聯提供領取，現場人龍一路延伸，比隔壁的蛋捲名店福義軒人潮還要多，顯見奪金後的棒球熱度不減。
曾奕豪是民進黨立委蔡其昌子弟兵，擁有超過10年中央與地方政治歷練。他表示，自己是土生土長的嘉義人，此番返鄉參選是希望以年輕世代的行動力，為西區注入新動能，並預計下月前往市黨部登記爭取提名。他表示，這款「Team Taiwan 尚勇」春聯不僅是新春祝福，更象徵台灣人民的自信與驕傲，希望不論面對任何挑戰，都能如同台灣隊般團結向前。
今天現場準備千份聯名春聯，每名鄉親可領取2份。為感謝熱情支持，排隊前10名的民眾更獲贈中華隊奪金合影的團體照，吸引不少球迷與家長帶著孩子前來。曾奕豪說，看到大家對台灣棒球精神的認同令人振奮，這股凝聚力正是城市進步的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言