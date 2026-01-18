快訊

空拍燈會小心受罰 嘉縣燈會期間無人機禁飛違規最高罰15萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
未申請無人機最高可罰15萬元，嘉義縣公告燈會期間禁飛範圍。圖／嘉義縣政府提供
未申請無人機最高可罰15萬元，嘉義縣公告燈會期間禁飛範圍。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，縣府提醒，燈會期間會場周邊將實施無人機飛行管制，未申請者最高可罰15萬元，盼空拍玩家配合規定，一起守護活動安全與順利進行。

2026台灣燈會倒數登場，預期將湧入大量賞燈人潮，不少民眾也關心是否能出動空拍機捕捉璀璨燈景。嘉義縣政府建設處表示，基於維安與現場安全考量，已在燈會會場周邊畫設遙控無人機飛行管制區域與管制時段，燈會期間禁止未經申請許可的無人機起飛拍攝，呼籲玩家務必配合。

縣府說，燈會現場將設置相關監測設備，一旦發現違規飛行，將進行干擾處置，並由相關單位到場查處。若查證屬實，將依民用航空法規定，禁止其活動，並處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，情節重大者，遙控無人機也可能遭沒入。

建設處提醒，遙控無人機飛航活動管制時間，自3月2日中午12時起，一直到3月16日中午12時止，涵蓋燈會布置、活動期間及撤場階段，確保整體動線與群眾安全。實際禁止飛行的範圍，已公告於相關圖資，民眾可事先查詢，避免誤闖管制區。

縣府表示，燈會期間除主燈展演外，還有多項燈區活動與表演，歡迎民眾以手機、相機記錄美好畫面，共同營造安全、友善的賞燈環境。縣府強調，只要事前依法提出申請、經核准後，才能在指定範圍與時間內操作無人機，切勿抱持僥倖心態，以免受罰又掃興。賞燈開心之餘，也請遵守相關規範，讓2026台灣燈會在璀璨燈海中順利圓滿登場。

台灣燈會 空拍機 嘉義

