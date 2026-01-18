聽新聞
觀光一級戰區！南市府喊話業者：把握藍晒圖低租金 發展特色

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南原大億麗緻酒店將由福泰集團接手，並與希爾頓國際酒店集團合作掛上頂級酒店品牌「Signia Hilton」，為台南觀光再添生力軍。記者吳淑玲／攝影
台南原大億麗緻酒店將由福泰集團接手，並與希爾頓國際酒店集團合作掛上頂級酒店品牌「Signia Hilton」，為台南觀光再添生力軍。記者吳淑玲／攝影

台南市藍晒圖文創園區位於市區精華地段，對面是「新地王」新光三越新天地店，另有福泰飯店集團進駐原大億麗緻酒店，將引進希爾頓集團高端品牌落腳台南，今年開幕，再加上周邊刑務所園區持續整備，步行可連結保安路、國華街美食街區，以及司法博物館、美術館等文化節點，雖國旅下滑，文化局鎖定東南亞和日韓觀光客盼能有起色。

藍晒圖園區腹地不大，但位在蛋黃中的蛋黃，以往年吸百萬人次，是台南代表性文創聚落，近年人潮下滑，文化局重擬營運調整計畫，變革包括租金調整及招商機制更新，過去園區租金依國產署公式計算，低於市場行情，10年沒漲，調漲反映市場行情，相比周邊租金還是只要一半，期促進品牌成長，增加園區維護管理費用。

文化局文創發展科表示，藍晒圖位處觀光一級戰區，租金優惠僅為階段性扶植措施，業者應利用低租金機會發展特色，吸引人流，培養獨立營運能力，使後續新興文創團隊進駐，兼顧公益與市場效益。藍晒圖10周年轉型，既是市場機制調整，也是提升園區整體競爭力與文化價值的契機。

此次園區多家店家合約期滿，一度引發業者恐慌。文化局說，有意續租者可透過申請程序續約，另有些微型店家須通過評鑑，確保進駐團隊具備特色與營運能力。有民代指出，文創園區不同於市場攤位，後者可延續數代經營，公部門雖有扶植文創產業責任，但業者須展現特色，扶植措施屬階段性支持，租金優惠應用於設定經營目標、累積營運能力。

台南 文創 新光三越 飯店 觀光 租金

觀光一級戰區！南市府喊話業者：把握藍晒圖低租金 發展特色

