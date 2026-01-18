聽新聞
0:00 / 0:00

拚喚回人潮 台南藍晒圖文創園區迎10周年大轉型

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市藍晒圖文創園區位在市區精華地段，曾創下年吸客上百萬人次，近來遊客銳減剩不到一半，文化局定今年為「10年轉型關鍵」，部分店家將重新招商。記者吳淑玲／攝影
台南市藍晒圖文創園區位在市區精華地段，曾創下年吸客上百萬人次，近來遊客銳減剩不到一半，文化局定今年為「10年轉型關鍵」，部分店家將重新招商。記者吳淑玲／攝影

台南市區藍晒圖文創園區曾每年吸引上百萬遊客人次，但近年失去新鮮感遊客急遽下滑，甚至不到一半，文化局表示，藍晒圖今年10年轉型再出發，將進行規模最大調整，釋出8個旗艦區及9個微型工作室空間，修改單一空間承租，開放申請全區或複合空間進駐，正與國產署協調，5月招商。

藍晒圖從最初海安路上牆面裝置藝術起步，2015年進駐西門路1段司法宿舍群，當初創設目的是扶植文創產業培育基地，一躍成為藝文觀光景點，獨有特色成為國旅熱門景點，但歷經新冠疫情衝擊，觀光人潮難回溫，遊客銳減一半僅剩50萬人次，去年7月又受丹娜斯颱風影響，每下愈況。

提到藍晒圖10周年轉型契機，文化局說，10年來扶植近70個文創品牌進駐發展，不少品牌站穩腳步，進一步跨足其他領域，展現園區長期深耕文創產業累積成果，進駐店家雖偶有更迭，多數還是老面孔，曾辦過快閃店但只是一時人流，要思考如何重新擦亮藍晒圖招牌。

文化局說，去年8月啟動園區整體營運盤整與調整，檢視空間配置、招商制度及營運模式，園區24家店鋪有16家約滿，不再局限單一店舖招租，更貼近第一線文化創意產業需求；持續向國產署爭取更多資源挹注園區。

針對藍晒圖整體重新簽約規畫，議員沈震東表示，台南文化創意發展刻不容緩，重新定調城市創意發展聚落，持續增加亮點，依然要求保障原聚落用心經營團隊，希冀創造雙贏。

文化局表示，藍晒圖文創園區長期持續扶植在地品牌，此次招商期程調整，回應產業界對園區長遠發展期待。透過更周全制度整備與整體規畫，吸引更多具潛力新創團隊與企業加入，讓藍晒圖邁入下一個10年，展現嶄新樣貌與持續成長動能。

台南 文創 國產署 裝置藝術 觀光景點

延伸閱讀

影／高雄內門動物園試營運 野森動物學校主打與動物互動

十三行博物館「彼—此 2.0」特展即日起登場 體驗當一日考古學家

彰化田尾北曾社區療育園區五感體驗 獲美學景觀獎

桃園角板山行館梅花季登場 漫步賞梅互動優惠多

相關新聞

「台西風雲」作者丁耀林傳奇落幕今告別式 藍綠白政要到齊

小說「台西風雲」曾在全台熱銷24萬冊，後續由作者丁耀林親自編劇、導演拍成同名電影，上映後打破當時全國20年票房紀錄，成為...

觀光一級戰區！南市府喊話業者：把握藍晒圖低租金 發展特色

台南市藍晒圖文創園區位於市區精華地段，對面是「新地王」新光三越新天地店，另有福泰飯店集團進駐原大億麗緻酒店，將引進希爾頓...

拚喚回人潮 台南藍晒圖文創園區迎10周年大轉型

台南市區藍晒圖文創園區曾每年吸引上百萬遊客人次，但近年失去新鮮感遊客急遽下滑，甚至不到一半，文化局表示，藍晒圖今年10年...

民眾黨嘉市造勢 向綠營下戰帖

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，創黨主席柯文哲Long Stay輔選第3周，昨與黨主席黃國昌、前立委蔡壁如為張啓楷掃街...

教小學生寫好字 台江書法小學堂大手教小手三代同樂

陪伴在地孩子，體驗書法之美，台南社大台江分校個性書法班師生發起成立「台江書法社」，今年學期初開辦「小學生寫好字」書法小學...

台南行動醫院再升級 加碼AI心胸比評估守護心血管疾病

台南市政府衛生局今年規畫近百場「行動醫院－全民健檢」服務，提供便利且完整的健康檢查，首場今天起跑，今年進一步導入由中國醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。