民眾黨嘉市造勢 向綠營下戰帖

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，創黨主席柯文哲Long Stay輔選第3周，昨與黨主席黃國昌、前立委蔡壁如為張啓楷掃街造勢，舉辦「向鄉親報告」座談會，並向綠營下戰帖。面對白營大軍壓境，國民黨市黨部主委蔡明顯說，將先內參民調決定人選，再與張比民調共推最強人選。

民眾黨昨傾全黨之力為張啟楷造勢，柯文哲在市場掃街時，支持者紛紛搶著和他合照、要簽名，但他刻意襯托張啓楷，發言機會刻意交給張，展現力挺態度。柯說，嘉義市是民主聖地，有許多無黨籍議員，市民較能接受新事物，藍白會合推一組參選人，他認為張啓楷參選勝算很大。

黃國昌代張啓楷對綠營市長參選人、立委王美惠下辯論戰帖，要問王為何反對警消退休金、財政收支劃分法？王陣營不回應。

國民黨目前尚未提名，與民眾黨合作模式未定，支持者焦慮選手還待在起跑點。相較下，民進黨早已完成市長、議員提名布局，基層動員組織戰提前開跑。

蔡明顯說，民眾黨大陣仗為張啓楷造勢是為提高藍白合籌碼，國民黨市長參選人未拍板，外傳禮讓張啓楷非實情，藍白合有流程要走。

張啓楷喊話，當選市長將加碼補助營養午餐免費、18歲第一桶金30萬元、65歲以上健保費免費，並爭取嘉義輕軌從太保高鐵站延伸至嘉義火車站。