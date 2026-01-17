聽新聞
0:00 / 0:00
教小學生寫好字 台江書法小學堂大手教小手三代同樂
陪伴在地孩子，體驗書法之美，台南社大台江分校個性書法班師生發起成立「台江書法社」，今年學期初開辦「小學生寫好字」書法小學堂課程，一開辦即爆滿。
經過12周課程，今天下午舉行結業式，老師洪麗里頒發全勤獎，社大執行長吳茂成頒予結業證書。家長表示，孩子學習書法後，不僅字變好看，也更專心。
洪麗里帶領資深學員輪值，每周六下午義務指導17位小學生書法學習，形成「大手教小手」三代同樂的教學模式，深受家長與社區肯定。
社大台江分校指出，大廟興學運動致力「一村一廟一學堂、一村一廟一樂團」，普及在地學習機會。除村廟樂團舉辦音樂會外，也鼓勵師生學以致用，回饋社會。
書法作為傳統村廟漢學的重要藝術文化，由洪麗里帶領個性書法班成立台江書法社，開辦小學生課程，師生老中青分組義務教學，每周六在台江分校教室授課，陪伴有興趣的孩子學習書法。
洪麗里表示，「從小教育在地學子學書法非常重要，很高興帶領個性書法班同學成立書法社，師生分組指導小學生，一起體驗書法之美，教學相長。」
鄭姓家長說，孩子參加課程後，書法字進步之外，專注力也提升，「對孩子幫助很大」。林姓家長則表示，自己以前沒有學書法的機會，看到台江分校開課後，鼓勵孩子報名，「一筆一劃練習，才能寫出美麗的書法字」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言