台南行動醫院再升級 加碼AI心胸比評估守護心血管疾病

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市首場行動醫院全民健康檢查今天開跑，市長黃偉哲（右二）一早到後壁區長安里安溪國小關心。圖／台南市政府提供
台南市首場行動醫院全民健康檢查今天開跑，市長黃偉哲（右二）一早到後壁區長安里安溪國小關心。圖／台南市政府提供

台南市政府衛生局今年規畫近百場「行動醫院－全民健檢」服務，提供便利且完整的健康檢查，首場今天起跑，今年進一步導入由中國醫藥大學附設醫院與科技公司合作開發的AI胸部與心臟檢測系統，透過科技輔助，更精準掌握市民健康狀況，特別針對中老年族群常見的心血管疾病，強化早期發現與預防作業。

市長黃偉哲今日一早前往後壁區長安里安溪國小，關心市民朋友的健康狀況，勉勵第一線辛苦的醫護與工作人員，並呼籲民眾踴躍參加健檢，重視預防醫學的重要性。

黃偉哲表示，行動醫院全民健康檢查服務已在台南持續推動近20多年，在於促進健康、培養良好生活習慣，並協助民眾更了解自身健康狀況，市府未來將持續結合政策與智慧科技，打造更完善的健康防護網。同時，在現場也配置 X 光車，加強胸部與肺部健康檢查，今年多項檢查資格已擴大至更多年齡層，鼓勵踴躍前往檢查。

衛生局表示，今年健康檢查再升級，透過結合智慧醫療科技，除原有的AI骨質密度檢測外，更攜手中國醫藥大學附設醫院及長佳智能股份有限公司，加碼提供AI心胸比評估服務，市民僅需透過胸部X光檢查，即可快速評估心臟肥大等潛在心血管風險，有助於及早發現問題，並進行後續必要的醫療介入，提升疾病預防與健康管理效益。

此外，配合中央擴大篩檢政策，只要年滿30歲且符合檢查資格的市民，不論是參加市府所辦理的「行動醫院－全民健檢」，或是平時自行前往醫療院所接受檢查，最重要的關鍵仍在於養成「定期健康檢查」的良好習慣。透過早期發現、早期治療，即使檢查結果出現異常，也無須過度憂慮，及早就醫並配合專業醫療建議，才能有效守護自身健康，持續為人生、為家庭、也為城市努力打拚。

台南市首場行動醫院全民健康檢查今天在後壁區長安里安溪國小開跑。圖／台南市政府提供
台南市首場行動醫院全民健康檢查今天在後壁區長安里安溪國小開跑。圖／台南市政府提供
台南市首場行動醫院全民健康檢查今天在後壁區長安里安溪國小開跑。圖／台南市政府提供
台南市首場行動醫院全民健康檢查今天在後壁區長安里安溪國小開跑。圖／台南市政府提供
台南市首場行動醫院全民健康檢查今天在後壁區長安里安溪國小開跑。圖／台南市政府提供
台南市首場行動醫院全民健康檢查今天在後壁區長安里安溪國小開跑。圖／台南市政府提供

