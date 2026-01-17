台南行動醫院再升級 加碼AI心胸比評估守護心血管疾病

台南市政府衛生局今年規畫近百場「行動醫院－全民健檢」服務，提供便利且完整的健康檢查，首場今天起跑，今年進一步導入由中國醫藥大學附設醫院與科技公司合作開發的AI胸部與心臟檢測系統，透過科技輔助，更精準掌握市民健康狀況，特別針對中老年族群常見的心血管疾病，強化早期發現與預防作業。

市長黃偉哲今日一早前往後壁區長安里安溪國小，關心市民朋友的健康狀況，勉勵第一線辛苦的醫護與工作人員，並呼籲民眾踴躍參加健檢，重視預防醫學的重要性。

黃偉哲表示，行動醫院全民健康檢查服務已在台南持續推動近20多年，在於促進健康、培養良好生活習慣，並協助民眾更了解自身健康狀況，市府未來將持續結合政策與智慧科技，打造更完善的健康防護網。同時，在現場也配置 X 光車，加強胸部與肺部健康檢查，今年多項檢查資格已擴大至更多年齡層，鼓勵踴躍前往檢查。

衛生局表示，今年健康檢查再升級，透過結合智慧醫療科技，除原有的AI骨質密度檢測外，更攜手中國醫藥大學附設醫院及長佳智能股份有限公司，加碼提供AI心胸比評估服務，市民僅需透過胸部X光檢查，即可快速評估心臟肥大等潛在心血管風險，有助於及早發現問題，並進行後續必要的醫療介入，提升疾病預防與健康管理效益。

此外，配合中央擴大篩檢政策，只要年滿30歲且符合檢查資格的市民，不論是參加市府所辦理的「行動醫院－全民健檢」，或是平時自行前往醫療院所接受檢查，最重要的關鍵仍在於養成「定期健康檢查」的良好習慣。透過早期發現、早期治療，即使檢查結果出現異常，也無須過度憂慮，及早就醫並配合專業醫療建議，才能有效守護自身健康，持續為人生、為家庭、也為城市努力打拚。