2026台南甜點節登場 感受全糖城市香味

2026第六屆台南甜點節今天起一連2天，在台南市立圖書館永康新總館及周邊登場，主題為「香味」，集結百家精選甜點、職人咖啡及文創手作，讓甜點愛好者感受全糖台南的魅力。

台南甜點節由台南市政府觀光旅遊局、永康區公所、大東橋商圈觀光發展協會、思味行銷公司等攜手主辦，台南市長黃偉哲今天也到場同歡，盛讚這是歷史、文化和美味在城市的交會。

黃偉哲說，時代轉變，許多糖廠轉型觀光亮點，製糖文化也延續發展成為甜點產業，且透過產業與文化結合，成功打造「台南甜點節」，讓大家共同享受甜點、美食與城市進步的成果，期待未來擴大規模，一年比一年精彩。

市府表示，本屆台南甜點節更具規模與影響力，期待今年人潮打破去年13萬人次紀錄，以氣味城市漫遊，帶來多元味蕾饗宴與節慶體驗。