喪父20年後她回來了 促成水產公司送年菜關懷犯罪被害人家屬
春節將至，法務部長鄭銘謙、犯罪被害人保護協會雲林分會今在北港青松餐廳與51戶「馨生家庭」（犯罪被害人家屬）提前圍爐。25歲的黃小姐5歲時喪父後，在犯保協會長年陪伴下長大，今促成水產公司回饋家鄉，為每戶家庭送上豐盛年菜。
今日餐會現場氣氛熱絡，包括鄭銘謙、高等檢察署主任檢察官侯千姬、高檢署台南分署檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長黃智勇、犯保協會雲林分會主委許倍豐等人出席，現場不僅有春聯揮毫與義診，每個家庭還能獲得豐盛年菜。曾受犯保長期協助的黃小姐，與「阿布潘水產」老闆潘建志共同捐贈51份市價逾1500元的年菜，並承諾未來將持續義煮、送暖。
「5歲那年，爸爸被友人殺害、媽媽改嫁，我是爺爺、奶奶帶大的。」黃小姐回憶成長過程中，犯保協會的關懷從未斷過，特別是志工楊老師的關懷補足她缺失的親情。現任水產公司顧問的她，將這段故事告訴老闆潘建志，成功促成今天的年菜捐贈活動，身為雲林子弟的潘建志強調將持續深耕公益，回饋在地。
另一位馨生人蔡聿之也分享奮鬥歷程，5年前她的丈夫不幸遭車撞擊導致全身癱瘓，她獨立扛起家計與育兒重任。在犯保協會的心理諮商與輔導下，逐漸走出悲痛，不僅成功考取芳療師證照，更開設工作室。蔡聿之表示，希望透過自己的故事，鼓勵其他馨生家庭「只要不放棄，就能看見陽光」。
鄭銘謙表示，目前全國已設置62處馨生保護據點，讓馨生人有地方交流、互相支撐，未來法務部將持續擴大據點覆蓋率，落實被害人權益保障，並盡快走出陰霾，讓司法不僅有法條的嚴謹，更有溫暖的守護力。
