喪父20年後她回來了 促成水產公司送年菜關懷犯罪被害人家屬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
現年25歲的黃小姐（右一）5歲喪父後在犯保協會長年陪伴下長大，今促成水產公司回饋家鄉，為每戶家庭送上豐盛年菜。圖／犯保協會雲林分會提供
現年25歲的黃小姐（右一）5歲喪父後在犯保協會長年陪伴下長大,今促成水產公司回饋家鄉,為每戶家庭送上豐盛年菜。圖／犯保協會雲林分會提供

春節將至，法務部長鄭銘謙、犯罪被害人保護協會雲林分會今在北港青松餐廳與51戶「馨生家庭」（犯罪被害人家屬）提前圍爐。25歲的黃小姐5歲時喪父後，在犯保協會長年陪伴下長大，今促成水產公司回饋家鄉，為每戶家庭送上豐盛年菜

今日餐會現場氣氛熱絡，包括鄭銘謙、高等檢察署主任檢察官侯千姬、高檢署台南分署檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長黃智勇、犯保協會雲林分會主委許倍豐等人出席，現場不僅有春聯揮毫與義診，每個家庭還能獲得豐盛年菜。曾受犯保長期協助的黃小姐，與「阿布潘水產」老闆潘建志共同捐贈51份市價逾1500元的年菜，並承諾未來將持續義煮、送暖。

「5歲那年，爸爸被友人殺害、媽媽改嫁，我是爺爺、奶奶帶大的。」黃小姐回憶成長過程中，犯保協會的關懷從未斷過，特別是志工楊老師的關懷補足她缺失的親情。現任水產公司顧問的她，將這段故事告訴老闆潘建志，成功促成今天的年菜捐贈活動，身為雲林子弟的潘建志強調將持續深耕公益，回饋在地。

另一位馨生人蔡聿之也分享奮鬥歷程，5年前她的丈夫不幸遭車撞擊導致全身癱瘓，她獨立扛起家計與育兒重任。在犯保協會的心理諮商與輔導下，逐漸走出悲痛，不僅成功考取芳療師證照，更開設工作室。蔡聿之表示，希望透過自己的故事，鼓勵其他馨生家庭「只要不放棄，就能看見陽光」。

鄭銘謙表示，目前全國已設置62處馨生保護據點，讓馨生人有地方交流、互相支撐，未來法務部將持續擴大據點覆蓋率，落實被害人權益保障，並盡快走出陰霾，讓司法不僅有法條的嚴謹，更有溫暖的守護力。

馨生人蔡聿之（中）分享奮鬥歷程，5年前她的丈夫不幸遭車撞擊導致全身癱瘓，她獨立扛起家計與育兒重任。在犯保協會的心理諮商與輔導下，逐漸走出悲痛，右為法務部長鄭銘謙，左為犯保協會雲林分會主委許倍豐。記者陳雅玲／攝影
馨生人蔡聿之（中）分享奮鬥歷程,5年前她的丈夫不幸遭車撞擊導致全身癱瘓,她獨立扛起家計與育兒重任。在犯保協會的心理諮商與輔導下,逐漸走出悲痛,右為法務部長鄭銘謙,左為犯保協會雲林分會主委許倍豐。記者陳雅玲／攝影
農曆春節將至，法務部長鄭銘謙、犯罪被害人保護協會雲林分會今在北港青松餐廳與51戶「馨生家庭」（犯罪被害人家屬）提前圍爐，現場有春聯揮毫與義診活動。記者陳雅玲／攝影
農曆春節將至,法務部長鄭銘謙、犯罪被害人保護協會雲林分會今在北港青松餐廳與51戶「馨生家庭」（犯罪被害人家屬）提前圍爐,現場有春聯揮毫與義診活動。記者陳雅玲／攝影

雲林 年菜 鄭銘謙

相關新聞

「台西風雲」作者丁耀林傳奇落幕今告別式 藍綠白政要到齊

小說「台西風雲」曾在全台熱銷24萬冊，後續由作者丁耀林親自編劇、導演拍成同名電影，上映後打破當時全國20年票房紀錄，成為...

喪父20年後她回來了 促成水產公司送年菜關懷犯罪被害人家屬

春節將至，法務部長鄭銘謙、犯罪被害人保護協會雲林分會今在北港青松餐廳與51戶「馨生家庭」（犯罪被害人家屬）提前圍爐。25...

位在台南「新地王」對面 藍晒圖坐擁「高地價」蛋黃區

台南市藍晒圖文創園區座落市區精華地段，對面是「新地王」新光三越西門店，另有福泰飯店集團進駐原大億麗緻酒店，將引進希爾頓集...

雲林巡守隊10年少4分之1 員警：像派出所一樣越來越少

賴清德總統2024年10月宣示培訓40萬民力以強化社會防衛韌性，但基層民力卻悄悄萎縮。雲林縣巡守隊全盛時期曾達58隊，受...

民進黨台南市黨部公益包場「冠軍之路」 邀棒球小將為台灣隊加油

繼去年12月在麻豆戲院舉辦電影「大濛」包場，獲得市民朋友好評，今年上映「冠軍之路」，民進黨台南市黨部今天再次公益包場，邀...

社區巡守隊老車幾近解體 雲林斗六斑鳩媽出手捐新車

雲林縣斗六市榴中社區巡守隊長年肩負社區夜間巡邏與活動交管任務，隊上僅有1輛巡守車，服役逾20年，車況老舊。日前協助長和宮...

