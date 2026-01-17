快訊

位在台南「新地王」對面 藍晒圖坐擁「高地價」蛋黃區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
藍晒圖文創園區就在位台南市「新地王」新光三越西門店對面。記者吳淑玲／攝影
藍晒圖文創園區就在位台南市「新地王」新光三越西門店對面。記者吳淑玲／攝影

台南市藍晒圖文創園區座落市區精華地段，對面是「新地王」新光三越西門店，另有福泰飯店集團進駐原大億麗緻酒店，將引進希爾頓集團高端品牌落腳台南預計今年開幕，加上周邊刑務所園區持續整備，步行即可連結保安路、國華街美食街區，以及司法博物館、美術館等重要文化節點，雖國旅下滑，文化局鎖定東南亞和日韓觀光客盼能有起色。

藍晒圖園區腹地不大，但位在蛋黃中的蛋黃，以往年吸百萬人流，是台南代表性文創聚落，但近年人潮下滑，文化局重擬營運調整計畫，此次變革包括租金調整及招商機制更新，過去園區租金依國產署公式計算，明顯低於市場行情，10年未調整，調漲除反映市場行情，但還是比周邊的租金只要一半，期望促進品牌成長，並增加園區維護管理費用。

文化局文創發展科表示，藍晒圖位處觀光一級戰區，租金優惠僅為階段性扶植措施，業者應利用低租金機會發展特色，吸引人流，並培養獨立營運能力，使後續新興文創團隊得以進駐，兼顧公益與市場效益。藍晒圖10周年轉型，既是市場機制調整，也是提升園區整體競爭力與文化價值的契機。

此次園區多家店家合約期滿，一度引發業者恐慌。文化局表示，有意續租者仍可透過申請程序提出續約，另有些微型店家須通過評鑑，以確保進駐團隊具備特色與營運能力。有民代指出，文創園區不同於市場攤位，後者可延續數代經營，公部門雖有扶植文創產業的責任，但業者必須展現特色，扶植措施屬階段性支持，租金優惠應用於設定經營目標、累積營運能力，後續其他文創團隊也有進駐機會。

台南原大億麗緻酒店將由福泰集團接手，並與希爾頓國際酒店集團合作掛上頂級酒店品牌「Signia Hilton」，為台南觀光再添生力軍。記者吳淑玲／攝影
台南原大億麗緻酒店將由福泰集團接手，並與希爾頓國際酒店集團合作掛上頂級酒店品牌「Signia Hilton」，為台南觀光再添生力軍。記者吳淑玲／攝影

