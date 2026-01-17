雲林巡守隊10年少4分之1 員警：像派出所一樣越來越少

賴清德總統2024年10月宣示培訓40萬民力以強化社會防衛韌性，但基層民力卻悄悄萎縮。雲林縣巡守隊全盛時期曾達58隊，受限於政府補助微薄、招募不易與人口老化等因，僅剩43隊，隊員平均年齡逾50歲。斗六市榴中社區巡守隊靠著「顧問制」與「創造福利」異軍突起，成功讓23歲新血加入，成為民力轉型的指標。

巡守隊肩負彌補警力巡邏空檔、及時通報竊盜、毒品與處理路倒、交通安全維護等重任。警方統計，2014年雲林縣有58隊巡守隊，今年僅剩43隊，有員警表示，就像派出所一樣越來越少。斗六市榴中社區巡守隊大隊長林文贊分析原因，政府補助微薄、招募不易與人口老化都是原因。

警方表示，縣府補助守望相助隊30人以上編制每隊每年6萬元，30人以下為5萬4000元，主要用作車輛維修費、加油費核銷，另由鄉鎮市公所視財力補助，其餘多須各隊自籌。

林文贊表示，每名隊員基本裝備費約需1萬元，包含制服、反光背心、指揮棒與保險等，經費吃緊下，不少巡守車與裝備難以及時更新，招募新血更成難題，面對招攬新血、募款困境，加入巡守隊已有29年的林文贊有獨到心法。

他直言，要招募新血「要先學會創造隊員福利」，他經常舉辦自強活動、登山健行來連繫隊員情感。針對體力不堪負荷或是時間無法配合的退休隊員，他不讓其離去，而是延攬為「顧問」協助募款，由長輩出錢出力支持，年輕隊員負責值班巡邏，林內民生國小校長蔡正龍即是由隊員轉為顧問。

靠著創造福利、讓退休隊員轉顧問等方式，榴中巡守隊不僅向心力極強，也持續有新血加入，最年輕的隊員余泊恩僅23歲，他的父親余永吉已在巡守隊服務20多年，余泊恩在父親薰陶下主動請纓加入，傳承意味濃厚。

現年31歲、經營車行的張益國加入巡守隊已3年多。他坦言，入隊前並未深入了解巡守工作，加入後發現社區真的需要人幫忙，「常遇到路倒或突發狀況需要處置」，意外收穫是透過參與地方事務、與各行各業隊員交流，也讓他的生意人脈隨之開展，「加入巡守隊，利人也利己」。