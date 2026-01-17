快訊

民進黨台南市黨部公益包場「冠軍之路」 邀棒球小將為台灣隊加油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，邀請國小棒球員齊聚交流為台灣隊加油。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，邀請國小棒球員齊聚交流為台灣隊加油。圖／民進黨台南市黨部提供

繼去年12月在麻豆戲院舉辦電影「大濛」包場，獲得市民朋友好評，今年上映「冠軍之路」，民進黨台南市黨部今天再次公益包場，邀麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將一起觀賞，現場不僅有教練，還有家長與市民陪同前來，導演龍男·以撒克·凡亞思也分享製作拍攝點滴。

主委郭國文表示，台南不僅是民主聖地，也是棒球的搖籃，許多優秀的選手都來自台南，2024年台灣奪得12強冠軍，市黨部在大遠百舉行兩場戶外直播，吸引許多青年朋友前來，一起見證台灣拿下世界第一，因此再一次舉辦公益包場，邀請溪北、溪南的小將，觀賞「冠軍之路」，不僅是回顧當時的感動，為台灣隊在3月參與經典賽集氣加油，也要鼓勵大台南溪北、溪南球員互相交流。

導演龍男表示，「冠軍之路」不只是慶祝台灣拿下冠軍，更回顧了選手和教練團一路打拚，包括球員從小以來歷經重重難關力爭上游，從2013年經典賽的挫折與奮鬥，到一起拿下冠軍，把握這段緊湊的拍攝時間，完成冠軍之路電影，希望大家都能一起進場觀影，一起感動。

市議員黃肇輝受永康少棒邀請，黨公職也踴躍參與，因此另行協調戲院在周六下午時段全院包場。郭國文說，溪北地區經營戲院十分不易，選在麻豆戲院包場不僅是支持在地業者，也可以讓更多人可以一起觀影，更是用最實際的方式支持國片。

今天也邀請導演來到麻豆戲院，不僅鼓勵在地小球員，也讓教練家長與市民更深一度了解國片，藉由觀賞後的感動，分享給更多親朋好友進入戲院，成為良性循環帶動國片風潮。

民進黨台南市黨部主委郭國文（左二）今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，導演龍男·以撒克·凡亞思也前來與大家分享製作拍攝點滴。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委郭國文（左二）今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，導演龍男·以撒克·凡亞思也前來與大家分享製作拍攝點滴。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，邀請國小棒球員齊聚交流為台灣隊加油。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，邀請國小棒球員齊聚交流為台灣隊加油。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委郭國文（左二）今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，導演龍男·以撒克·凡亞思也前來與大家分享製作拍攝點滴。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委郭國文（左二）今在麻豆戲院公益包場「冠軍之路」，導演龍男·以撒克·凡亞思也前來與大家分享製作拍攝點滴。圖／民進黨台南市黨部提供

台南 教練 朋友

