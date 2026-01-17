快訊

社區巡守隊老車幾近解體 雲林斗六斑鳩媽出手捐新車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市榴中社區巡守隊僅有1輛巡守車，服役逾20年，車況老舊，日前協助長和宮至屏東會香支援交通疏導時，車輛狀況頻頻。長和宮斑鳩媽今捐贈1輛全新巡守車，新車寬敞安全，隊員如獲至寶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市榴中社區巡守隊長年肩負社區夜間巡邏與活動交管任務，隊上僅有1輛巡守車，服役逾20年，車況老舊。日前協助長和宮至屏東會香支援交通疏導時，車輛狀況頻頻，隊員一路膽戰心驚。長和宮斑鳩媽今捐贈1輛全新巡守車，盼為巡守隊添翼，守護社區安全。

長和宮今舉辦社區治安巡守車捐贈啟用暨祈福剪綵儀式，縣長張麗善等人見證下，主委張港川將價值近百萬元的巡守車交付榴中社區巡守隊大隊長林文讚，並向媽祖上香祈福，祈求隊員巡守一切平安順利。

榴中社區發展協會理事長張俊明表示，巡守隊由父親一手創立，已有29年，初期資源匱乏，由父親及企業家捐出第1輛巡守車，不久即因老舊報廢；後來第2輛由巡守隊自籌購買，至今已使用20多年。

因巡守任務不僅限於社區，還需支援廟會、進香活動外勤交管，「老車一開就怕出狀況」，他得知隊員日前協勤長和宮會香到屏東，一路膽戰心驚，才向長和宮反映困境。

長和宮主委張港川表示，長和宮主祀媽祖，在地方有「斑鳩媽」之稱。廟方香火日益鼎盛，也長期投入地方公益，巡守隊更是廟會與會香活動中不可或缺的安全力量，因此決定以實際行動捐車，支持基層治安工作。

榴中巡守隊大隊長林文讚指出，第2輛巡守車使用至今幾近「解體」，卻因經費有限只能勉強維修續用，這次獲贈新車，將大幅提升夜間巡邏、交通疏導、弱勢家庭關懷與緊急應變的安全性與機動力。

榴中社區巡守隊現有隊員31人，高峰期曾達36人。林文讚表示，每名隊員裝備費約需1萬元，包含制服、外套、帽子、反光背心、指揮棒與保險等，募款不易，資源有限，也不敢貿然擴編，感謝隊員家屬支持，讓巡守工作得以延續。

雲林縣斗六市榴中社區巡守隊僅有1輛巡守車，服役逾20年，車況老舊，日前協助長和宮至屏東會香支援交通疏導時，車輛狀況頻頻。長和宮斑鳩媽今捐贈1輛全新巡守車，盼為巡守隊添翼。記者陳雅玲／攝影
