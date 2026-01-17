快訊

百萬遊客腰斬、人氣下滑 台南藍晒圖迎來10年大轉型

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市藍晒圖文創園區位在市區精華地段，曾創下年吸客上百萬人潮，近來遊客銳減剩不到一半，文化局定今年為「10年轉型關鍵」，部分店家將重新招商。記者吳淑玲／攝影
台南市區藍晒圖文創園區曾每年吸引上百萬遊客，但近年來失去新鮮感遊客數急遽下滑，甚至不到一半，文化局表示，藍晒圖今年滿10年轉型再出發，將進行規模最大的調整，釋出8個旗艦區及9個微型工作室空間，修改單一空單間承租，開放申請全區或複合空間進駐，正與國產署協調，5月辦理招商。

藍晒圖從最初海安路上的牆面裝置藝術起步，2015年進駐西門路一段的司法宿舍群，當初創設目的是扶植台南文創產業培育基地，一躍成為藝文觀光景點，因獨有的特色，也成為國旅熱門景點，但歷經新冠疫情衝擊，觀光人潮迄今難回溫，來訪遊客銳減一半僅50萬人次，去年7月又受到丹娜斯颱風侵襲，更是每況愈下。

「藍晒圖邁入10周年是轉型的契機」，文化局說，10年來已成功扶植近70個文創品牌進駐發展，不少品牌在站穩腳步後，更進一步跨足其他領域，展現園區長期深耕文創產業的累積成果，但進駐店家雖偶有更迭，多數為老面孔，曾辦過快閃店但只是一時的人流，重新思考如何重新擦亮藍晒圖招牌。

文化局說，去年8月起啟動園區整體營運方向的盤整與調整作業，全面檢視空間配置、招商制度及營運模式，園區24家店鋪有16家約滿，不再局限以往單一店舖招租方式，希望更貼近第一線文化創意產業的實際需求；另與國產署協調爭取更多資源挹注到園區。

針對藍晒圖的整體重新簽約規畫，市議員沈震東表示，台南文化創意的發展刻不容緩，重新定調台南城市創意發展聚落，持續增加亮點，但依然要求保障原本聚落用心經營的團隊，希冀共同創造雙贏。

文化局表示，藍晒圖文創園區長期以來持續扶植在地文創品牌，此次招商期程的調整，正是回應產業界對園區長遠發展的期待。透過更周全的制度整備與整體規劃，期盼吸引更多具潛力的新創團隊與企業加入，讓藍晒圖在邁入下一個10年時，展現嶄新樣貌與持續成長的動能。

