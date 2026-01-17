「台西風雲」作者丁耀林傳奇落幕今告別式 藍綠白政要到齊

小說「台西風雲」曾在全台熱銷24萬冊，後續由作者丁耀林親自編劇、導演拍成同名電影，上映後打破當時全國20年票房紀錄，成為地方文化傳奇。丁耀林於12月27日辭世，享壽88歲，今天在雲林舉行告別式，政壇藍綠白重量級人士齊聚弔唁，場面莊嚴隆重。

丁耀林為雲林台西人，育有5子1女，女兒丁鈺峮現任虎尾鎮民代表，排行老四的丁學忠則為國民黨現任立法委員。丁耀林一生橫跨軍、政、影藝與藝文界，對文學創作始終懷抱熱情，早年以本土黑道題材為背景，在報章連載「死囚」、「殺手輓歌」等小說，深受讀者關注。

其中最具代表性的「台西風雲」，在短短數月內銷售突破24萬冊，創下當年出版市場紀錄。他隨後更親自投入影像創作，自編自導拍攝電影「台西風雲」，首輪上映即打破全國20年票房紀錄，奠定其在地方文史與影壇的傳奇地位。

今日告別式由立法院長韓國瑜擔任點主官，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱到場弔唁，另有立委張嘉郡、許宇甄、牛煦庭、邱鎮軍、王育敏、黃建賓、林沛祥、翁曉玲、羅智強、陳玉珍、林思銘、游灝、林倩綺、鄭正鈐、高金素梅、傅崐萁、謝龍介，以及民進黨立委劉建國等人出席，藍綠白齊聚，場面肅穆。