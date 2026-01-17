大嘉義創新創業協會長交接 「義賣瓜子」捐贈復康巴士
大嘉義創新創業協會今在新港香藝文化園區舉辦新卸任理事長交接典禮，縣長翁章梁出席見證，創會理事長陳文忠接棒給第2屆理事長黃凱程，同時透過義賣瓜子，捐贈1輛復康巴士給嘉義縣社會局，由新港愛鄉慈善會協助營運，可載運2名輪椅身障者，服務新港鄉及鄰近地區。
陳文忠說，大嘉義創新創業協會發起「公益義賣瓜子」行動，證明公益不是遙不可及，只要方法對、方向對，日常消費也能成為善的循環，凝聚創業者與社會大眾力量，成功募資捐贈一輛復康巴士，盼協助在地社福單位提升服務量能，改善長照就醫接送及服務行動不便族群。
社會局長張翠瑤說，嘉義縣目前特約95輛長照交通車，今天捐贈為第96輛，去年度接送服務趟次約17萬趟次，搭乘長照交通車的人數眾多，並有許多人反應車輛供不應求，社會局努力募集車輛，已有數個單位及廟宇有捐贈意願，今年有望突破100輛特約長照交通車。
翁章梁說，嘉義縣老年人口多，長照服務需求龐大，交通車也供不應求，感謝大嘉義創新創業協會熱心公益善舉，義賣捐贈1輛復康巴士給社會局，讓嘉義縣有長照需求民眾擁有更尊嚴、舒適的移動選擇的交通工具，提升長照服務量能，也盼號召更多善心人士及企業投入社會公益。
