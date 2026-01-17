暖心學長開放蘿蔔田 雲林民生國小下田「拔」出好彩頭
雲林縣林內鄉民生國小校友黃炎龍，為回饋母校，昨無償提供自家栽種的白蘿蔔田，邀請全校近50名師生、家長下田體驗採收，感受「現採」的滋味，他今受訪表示，與其單純捐贈物資，不如讓學弟妹實際走進田間，體會農民耕作的辛苦，相信採收回去的白蘿蔔會特別甜。
黃炎龍在稻田收割後，栽種白蘿蔔，近日已可採收，他原想全數捐出，經縣議員張維崢牽線，決定無償提供母校師生體驗採收。
民生國小全校學生昨天總動員，在老師指導下親自將一顆顆飽滿的白蘿蔔拔出土壤，不少學生是首次下田，因用力不當，不少白蘿蔔還沒出土就「斷頭」。
黃炎龍表示，自己畢業多年，今年白蘿蔔盛產、品質良好，經縣議員張維崢建議及牽線，他認為與其單純捐贈物資，不如讓學弟妹實際走進田間，體會農民耕作的辛苦，也期盼這份象徵好兆頭的心意，為母校帶來校運昌隆、學子學業精進。
民生國小校長蔡正龍指出，此次活動正是推動食農教育的最佳示範。學生透過親手拔蘿蔔，不僅認識作物的生長環境，更在實作中學習感恩與惜福。
昨天採收的白蘿蔔部分交由學校廚房入菜，成為營養午餐的一部分，其餘則讓學生帶回家與家人分享，完成「從產地到餐桌」的完整學習歷程。
【115學測衝刺】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言