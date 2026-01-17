披TeamTaiwan尚勇戰袍回鄉 蔡其昌子弟兵曾奕豪角逐嘉義市議員

台中市民進黨立委蔡其昌子弟兵、青年政治工作者曾奕豪，返鄉投入嘉義市西區市議員選戰，從事政治工作逾10年的他，累積中央地方歷練，下月市黨部登記爭取黨提名，盼以年輕世代的行動力，為嘉義注入新動能。

延續「台灣尚勇」的熱血氛圍，曾奕豪高掛「Team Taiwan 尚勇」大型看板，並推出與蔡其昌聯名的賀年看板與春聯，在地方引發不少關注與迴響。他表示，希望透過看板與春聯，向鄉親傳遞祝福與信念，新的一年不論面對任何挑戰，都能如同台灣隊般團結向前、氣勢如虹。

曾奕豪指出，自己是土生土長的嘉義人，從成長、求學到扎根地方，對嘉義的發展脈絡與民眾需求有深刻體會。此番返鄉參選，盼以在地出身的行動力，回應地方期待，為嘉義市西區帶來新的能量與改變。

他強調，青年參政是政治新陳代謝不可或缺的一環，投入選戰不只是為民進黨在西區「年輕加一位」，更希望與鄉親攜手，打造更有活力與競爭力的城市。嘉義正處於轉型關鍵期，透過年輕世代的參與，推動西區全面升級，提升城市競爭力與生活品質。