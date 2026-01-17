台南推「行動醫院-全民健檢」 盼市民重視預防醫學
台南市115年度近百場「行動醫院-全民健檢」今天開跑，台南市長黃偉哲到場勉勵第一線醫護工作人員，且呼籲市民踴躍參加健檢，重視預防醫學。
台南市「行動醫院-全民健檢」今天在後壁區安溪國小啟動，黃偉哲指出，這項服務已在台南持續推動20多年，今年更導入AI胸部與心臟檢測系統，強化中老年族群心血管疾病的早期發現和預防。
黃偉哲表示，全民健檢核心目的是促進健康、培養良好生活習慣，協助民眾了解自身健康狀況，市府未來將持續打造完善健康防護網，也只有主動檢查，才能轉化為實際健康行動。
南市府衛生局說明，台南今年健檢再升級，提供AI心胸比評估服務，只要透過胸部X光檢查，就可快速評估心臟肥大等潛在心血管風險，有助於及早發現問題，再進行後續醫療介入。
