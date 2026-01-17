快訊

鴻圖書局熄燈年餘 王品雙品牌插旗掀嘉義美食戰火

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義火車站前鬧區中山路商圈，經營33年老字號「鴻圖書局」2024年9月底歇業，讓書迷感嘆書香不再。相隔年餘，黃金店面由全國餐飲龍頭王品集團承租進駐，旗下2大品牌「肉次方」與「青花驕」同址開店。記者魯永明／攝影
嘉義火車站前鬧區中山路商圈，經營33年老字號「鴻圖書局」2024年9月底歇業，讓書迷感嘆書香不再。相隔年餘，黃金店面由全國餐飲龍頭王品集團承租進駐，旗下2大品牌「肉次方」與「青花驕」同址開店，為老商圈注入全新餐飲動能，嘉義美食市場競爭升溫。

中山路商圈人潮密集，近年店面出租增加，加上嘉縣阿里山觀光帶動旅遊，以及台積電先進封裝廠建廠，消費餐飲需求升高，吸引大型連鎖品牌卡位。王品集團進駐，看準嘉義消費力及交通優勢，也被視為商圈美食重要指標。

王品近年持續深耕嘉義市場，旗下「和牛涮」、「尬鍋」去年7月進駐垂楊路商圈，其中「尬鍋」由「聚日式火鍋」接手經營。此次「肉次方」與「青花驕」插旗中山路，串連火車站商圈與文化路夜市，擴大商圈聚客效應。王品看準農曆年前返鄉聚餐，以及嘉市普發6千元帶動消費動能，宣布「青花驕」與「肉次方」20日同步在中山路開幕，是2品牌嘉義首店。歡慶開幕，「青花驕」推出門市優惠；「肉次方」祭出限定折扣與平日延長用餐時段優惠。

不只王品，饗賓集團旗下「開飯川食堂」、「饗泰多」已進駐耐斯廣場；大雅路商圈也有承億集團打造「山樣子美食基地」，全國餐飲品牌紛紛搶灘嘉義，城市餐飲版圖快速重組。在全國餐飲品牌搶灘同時，嘉義在地的美食如火雞肉飯、林聰明沙鍋魚頭等依舊魅力不減。連鎖餐飲與在地美食齊聚，使嘉義市美食市場競爭更加激烈，也讓消費者擁有更多元選擇。

