疑挖到清代遺構停擺 台南星鑽BOT案重啟招商盼帶動安平發展

台南市中西區民生路精華地段「星鑽交通中心」BOT案，不只有歷史建築濟生醫院，地下挖到疑似清代「永固金城」軍事遺構，開發一度停擺，市府昨天重啟招商，交通局公告去年12月30日起至今年3月30日辦理第2次政策公告，開放民間投資，許可年限70年，盼兼顧文化保存，帶動運河星鑽特區及安平門戶發展。

星鑽交通中心基地位於市中心核心地段，原規畫結合交通轉運、商業機能與歷史建築再利用，納入濟生醫院舊址與基地老樹整體開發。不過，文資調查基地地下發現疑似清代沈葆楨所建「永固金城」軍事遺構，成為國內少見地上建築與地下遺跡重疊案例，開發暫停。

永固金城為清光緒元年（1875年）沈葆楨加強台灣府城西側防禦所建，俗稱「土城」，是清代軍事防禦體系重要一環。

交通局長王銘德表示，首次政策公告後辦理透地雷達探測及試挖掘，發現可能有地下遺構，唯為鼓勵民間投資興建，若後續仍涉及文資處置、移置或拆解，主辦機關負責，期程不納入契約年限，降低民間投資風險。

議員沈震東認為，基地鄰近的兒童遊戲場、溜冰場設施老舊，若因開發未定無法整修會影響居民使用權益，建議分階段開發。

交通局表示，基地約1.12公頃，目前為臨時平面停車場，以多目標使用方式興建「交通中心」及整建「歷史建築」為主軸，須規畫至少2席大客車月台，滿足基地及周邊停車需求，並修復濟生醫院舊址，規畫為展覽空間，呈現建築歷史脈絡，可結合輕食餐飲及店鋪統一營運，21日於福爾摩沙遊艇酒店、22日台北集思北科大會議中心辦招商說明會。