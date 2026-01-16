民進黨雲林黨內提名登記截止 10席現任議員僅5人登記

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣議員黨內提名登記截止，名單今天下午出爐。圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

2026地方選舉，雲林民進黨內提名登記，第一波議員登記今天下午截止，登記名單出爐，現任民進黨10席議員則只有5人登記，使得議員原預計提名18席，但只有14人登記，縣黨部表示，登記人數少於預計提名席次選區將採徵召，超過提名席次的選區將會進行協調。

各選區登記名單如下：第1選區（斗六市、林內鄉、莿桐鄉）預計提名4席，登記有江文登（現任）、林群力、廖郁賢（女）。第2選區（斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉）預計提2席，高明達、張庭綺（現任，女）登記。第3選區（虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉）預計提3席，林文彬（現任）、李明明（女）登記。

第4選區（西螺鎮、崙背鄉、二崙鄉）預計提3席，周志鵬、洪如萍（現任，女）、李泓儀、王裔迪（女）登記。第5選區（台西鄉、東勢鄉、麥寮鄉、四湖鄉）預計提3席，蔡永順、郭佩瑄（女）登記。第6選區（北港鎮、水林鄉、口湖鄉）預計提3席，登記有蔡岳儒（現任）。

民進黨提名登記，現任10席議員中，僅有5人登記，未登記多達5人，主要都是要換跑道。第1選區現任議員張維崢今天也在臉書宣布參選下屆林內鄉長；第4選區議員鄭玲惠則要交棒給女兒王裔迪；第5選區議員蔡永富則由胞弟蔡永順參選，另兒子蔡嘉峻則要參選雲林縣山地原住民議員、顏嘉葦則選擇回歸家庭；第6選區蔡孟真外傳不排除換跑道參選口湖鄉長。

縣黨部指出，1、3、5、6等4個選區登記人數不足，黨部將會採取徵召，第4選區登記人數多於提名席次，則將會進行協調。

雲林縣議員黨內提名登記截止，名單今天下午出爐。記者蔡維斌／翻攝

議員 民進黨 雲林

