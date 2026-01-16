雲林北港糖廠大型藝術裝置 「光之祥雲」今晚啟燈

雲林縣北港糖廠1911好庫文化園區大型裝置藝術「光之祥雲」，今晚7時啟燈，作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，為老場域注入新生命，展現北港元宵節慶文化意象。

雲林縣政府發布新聞稿表示，北港糖廠於1909年成立，已有百餘年歷史，縣府邀請雲林出身藝術家楊士毅，在此創作大型裝置藝術「光之祥雲」，以糖結晶體為主要設計語彙，象徵北港糖業曾帶來的甜蜜、幸福與繁盛記憶。

楊士毅指出，「光之祥雲」採用人工製作的琥珀色玻璃方塊，堆疊成三朵飛揚的祥雲，白天呈現如方糖般剔透的糖結晶光澤，夜間則搭配動態燈光演繹，轉化為流動的光雲景象；祥雲尾端線條呼應北港朝天宮廟宇飛簷意象，結合宗教信仰的安定感與地方文化的甜蜜感，象徵將光明與祝福灑向每一名走入北港的民眾。

雲林縣長張麗善表示，北港糖廠是雲林重要的產業與歷史記憶，「光之祥雲」不只是藝術作品，更是縣府推動文化資產修復活化的重要成果，期待透過藝術裝置與元宵燈會節慶串聯，吸引香客與遊客走進糖廠園區。

縣府表示，「光之祥雲」每日晚間6時至10時開放燈光展演，燈光內容採循環方式呈現，每15分鐘為一輪，依序進行3分鐘動態光影展演、9分鐘靜態光影呈現及3分鐘全亮模式，讓民眾欣賞作品光影變化，並可拍照留念。

縣府指出，北港糖廠於2005年停產關閉，廠區製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群在2016年登錄為歷史建築，2023年縣府與台糖公司完成建物所有權贈與移轉，代管共11公頃，其中24間倉庫採分階段活化，預計2026年底前完成12間倉庫修復計畫。