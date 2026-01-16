嘉義若竹兒基金會募經費 和樂獅子會捐31萬元相挺

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國際獅子會300A1區台北市和樂獅子會今天寒冬送暖，捐助31萬元給若竹兒教育基金會，社會局長張翠瑤（右一）致贈感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣若竹兒教育基金會照顧身心障礙者，提供35名身心障礙者日托服務、40名全日型住宿服務，每年營運資金約需3千萬元，正值新年度籌措經費，國際獅子會300A1區台北市「和樂獅子會」今天寒冬送暖，特地南下嘉義捐助31萬元，社會局長張翠瑤致贈感謝狀。

國際獅子會300A1區台北市「和樂獅子會」集結獅友力量，將關懷送給身心障礙團體，總監孟淑芬、分區主席陳金蔘及會長張幼鳳等人今天代表捐助31萬3000元給若竹兒教育基金會，若竹兒身障者擊鼓表演，以音樂表達喜悅與感謝，讓在場來賓深受感動。

孟淑芬指出，「獅子是朋友、家人和鄰居，有需求的地方，就會有我們。」這句話是獅子會的精神標語，和樂獅子會也親自實踐，將關懷化為具體行動，把善念化為長久陪伴，讓愛走進需要的地方。張翠瑤說，感謝和樂獅子會支持，讓孩子們感受到社會善意。

若竹兒基金會董事長林朋輝說，為了要讓服務對象安心生活與學習，且確保各項照護服務不受經費影響中斷，基金會持續努力，迎接嶄新馬年推出春節禮盒，所有禮盒皆由身心障礙者手作，歡迎社會各界踴躍採購，支持孩子們在生活中自立。

社會局表示，若竹兒教育基金會附設智能發展中心，服務18歲以上領有身心障礙手冊之智能障礙及多重障礙者，另提供35名身心障礙者日托服務、40名全日型住宿服務，每年營運資金需要近3000萬元，除政府補助外，也仰賴企業與社會大眾援助。

國際獅子會300A1區台北市和樂獅子會今天寒冬送暖，捐助31萬元給若竹兒教育基金會，身心障礙者擊鼓表演感謝。圖／嘉義縣政府提供
國際獅子會300A1區台北市和樂獅子會今天寒冬送暖，捐助31萬元給若竹兒教育基金會。圖／嘉義縣政府提供
獅子會 嘉義

