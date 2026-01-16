快訊

東方白鸛巢塔建了3年仍空巢 四河分署在麥寮改建「日式巢塔」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
經多年保育雲林濁水溪出海口麥寮生態園區出現珍貴的東方白鸛美麗的身影。圖／吳明宜提供
經多年保育雲林濁水溪出海口麥寮生態園區出現珍貴的東方白鸛美麗的身影。圖／吳明宜提供

雲林麥寮濁水溪出海口生態園區孕育豐富生態，吸引瀕危珍貴野鳥東方白鸛來棲息，區內調查已有6隻「新住民」，但發現所設的3座棲息平台，多年來無鳥兒築巢，去年日本專家來訪並提供意見，水利署第四河川分署將依日本設計圖新建平台升高為25公尺，將進行監測若能成功吸引更多鳥棲息，持續再增設。

協助生態復育的麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，完工多年的濁水溪出海口生態園區到目前已有超過250種鳥類棲息，甚至出現黑面琵鷺、花嘴鴨、東方白鸛等珍貴鳥類，儼然成為沿海候鳥新天堂。

經調查東方白鸛至出現18隻，其中有6隻已定居成為雲林「新住民」，其中有兩隻是從韓國繫放的A20及日本J0504飛來的嬌客，2022年水利署第四河川分署為吸引更多鳥類棲息，在濁水溪河床區三盛段，架設4座高約10多公尺棲息平台，路精能吸引東方白鸛築巢繁衍。

吳明宜說，多年來觀測到訪的東方白鸛，所設平台未獲青睞，反而多數築巢在高壓電塔上，生態人士不明其中原因，去年8月由「蛙趣」自然生態顧問團隊老師莊孟憲，帶領日本東方白鸛協會成員到麥寮生態園區參訪，當時日方人士曾建議鳥巢平台的高度不足，當場分享日本經驗並提供設計圖供作參考。

四河分署為吸引更多東方白鸛棲息，最近動工在舊有的平台西北側約800公尺處靠近許厝寮段河床，以300萬元新設棲架平台，副署長賴朝鵬指出，新設平台均參考日方提供巢塔方式及圖資，將棲架高度增至25公尺，預計本周完工，未來委託屏東科大保育研究團隊進行24小時無線監控巢塔狀況，若能成功吸引東方白鸛棲息，未來將研議再持續增設，以豐富園區生態。

去年日本愛鳥人士參觀麥寮生態園區並針對東方白鸛巢薔設立提供意見和設計圖，水利署四河分署依照設計圖施工新設「鳥居」巢塔。圖／吳明宜提供
去年日本愛鳥人士參觀麥寮生態園區並針對東方白鸛巢薔設立提供意見和設計圖，水利署四河分署依照設計圖施工新設「鳥居」巢塔。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口麥寮生態園區引進日本巢塔模式，四河分署施工打造25公尺高的巢塔平台，並設立告示牌禁入或破壞，以免打擾鳥類築巢定居。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口麥寮生態園區引進日本巢塔模式，四河分署施工打造25公尺高的巢塔平台，並設立告示牌禁入或破壞，以免打擾鳥類築巢定居。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口麥寮生態園區引進日本巢塔模式，施工打造25公尺高的巢塔平台，目前斜放測試風阻受力後再扶正，期能吸引東方白鸛來築巢。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口麥寮生態園區引進日本巢塔模式，施工打造25公尺高的巢塔平台，目前斜放測試風阻受力後再扶正，期能吸引東方白鸛來築巢。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口麥寮生態園區所設電桿式東方白鸛巢塔，3年來仍空巢，四河分署引進日式設計新建巢塔，期能引來東方白鸛定居。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口麥寮生態園區所設電桿式東方白鸛巢塔，3年來仍空巢，四河分署引進日式設計新建巢塔，期能引來東方白鸛定居。圖／吳明宜提供

