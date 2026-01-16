東方白鸛巢塔建了3年仍空巢 四河分署在麥寮改建「日式巢塔」

雲林麥寮濁水溪出海口生態園區孕育豐富生態，吸引瀕危珍貴野鳥東方白鸛來棲息，區內調查已有6隻「新住民」，但發現所設的3座棲息平台，多年來無鳥兒築巢，去年日本專家來訪並提供意見，水利署第四河川分署將依日本設計圖新建平台升高為25公尺，將進行監測若能成功吸引更多鳥棲息，持續再增設。

協助生態復育的麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，完工多年的濁水溪出海口生態園區到目前已有超過250種鳥類棲息，甚至出現黑面琵鷺、花嘴鴨、東方白鸛等珍貴鳥類，儼然成為沿海候鳥新天堂。

經調查東方白鸛至出現18隻，其中有6隻已定居成為雲林「新住民」，其中有兩隻是從韓國繫放的A20及日本J0504飛來的嬌客，2022年水利署第四河川分署為吸引更多鳥類棲息，在濁水溪河床區三盛段，架設4座高約10多公尺棲息平台，路精能吸引東方白鸛築巢繁衍。

吳明宜說，多年來觀測到訪的東方白鸛，所設平台未獲青睞，反而多數築巢在高壓電塔上，生態人士不明其中原因，去年8月由「蛙趣」自然生態顧問團隊老師莊孟憲，帶領日本東方白鸛協會成員到麥寮生態園區參訪，當時日方人士曾建議鳥巢平台的高度不足，當場分享日本經驗並提供設計圖供作參考。

四河分署為吸引更多東方白鸛棲息，最近動工在舊有的平台西北側約800公尺處靠近許厝寮段河床，以300萬元新設棲架平台，副署長賴朝鵬指出，新設平台均參考日方提供巢塔方式及圖資，將棲架高度增至25公尺，預計本周完工，未來委託屏東科大保育研究團隊進行24小時無線監控巢塔狀況，若能成功吸引東方白鸛棲息，未來將研議再持續增設，以豐富園區生態。