台南將迎來捷運時代 沿線三處立體停車場BOT因應都市發展

台南捷運第一期藍線預計今年底動工，為迎接捷運時代來臨，市府同步啟動沿線交通配套，擇定永康與仁德區三處黃金地段停車場用地，採促進民間參與公共建設（BOT）方式引入民間投資，期在捷運建設帶動下，翻轉地區生活機能與都市樣貌。

交通局公告招商的三處停車場基地，包括未來捷運藍線行經的「仁德停4」（仁德區文心文孝路口）、「永康停9」位於永康東橋重劃區市立圖書館總館北側、以及「永康停6」鄰近未來捷運藍線、綠線交會站點的平實轉運站，用地面積與區位均相當良好。

都發局指出，台南產業與都市發展快速，都市計畫區、市地重劃與區段徵收區陸續開發，帶動人口成長、住宅需求與產業進駐，停車需求明顯攀升。市府自2017年起配合行政院前瞻基礎建設計畫，於多處地區推動立體停車場闢建工程，以因應地區日益增加的停車需求。

都發局表示，透過都市計畫變更，適度調整土地使用分區與管制內容，提高附屬事業使用比例，以提升整體開發效益與投資誘因。

市府指出，捷運藍線不僅是交通建設，更是帶動都市更新與區域發展的重要引擎，未來將持續整合捷運建設、停車設施與周邊土地開發，打造便利、宜居且具發展潛力的城市環境。

配合捷運藍線推動，已啟動都市計畫變更程序，並辦理公開展覽作業，廣納各界意見，作為後續審議與推動的重要參考，包含永康交流道特定區、永康六甲頂及仁德商二地區細部都市計畫變更，民眾可至市府或區公所閱覽計畫書，或上都發局網站查詢。