快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

台南將迎來捷運時代 沿線三處立體停車場BOT因應都市發展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康停6立體停車場模擬示意圖。圖／台南市府提供
永康停6立體停車場模擬示意圖。圖／台南市府提供

台南捷運第一期藍線預計今年底動工，為迎接捷運時代來臨，市府同步啟動沿線交通配套，擇定永康與仁德區三處黃金地段停車場用地，採促進民間參與公共建設（BOT）方式引入民間投資，期在捷運建設帶動下，翻轉地區生活機能與都市樣貌。

交通局公告招商的三處停車場基地，包括未來捷運藍線行經的「仁德停4」（仁德區文心文孝路口）、「永康停9」位於永康東橋重劃區市立圖書館總館北側、以及「永康停6」鄰近未來捷運藍線、綠線交會站點的平實轉運站，用地面積與區位均相當良好。

都發局指出，台南產業與都市發展快速，都市計畫區、市地重劃與區段徵收區陸續開發，帶動人口成長、住宅需求與產業進駐，停車需求明顯攀升。市府自2017年起配合行政院前瞻基礎建設計畫，於多處地區推動立體停車場闢建工程，以因應地區日益增加的停車需求。

都發局表示，透過都市計畫變更，適度調整土地使用分區與管制內容，提高附屬事業使用比例，以提升整體開發效益與投資誘因。

市府指出，捷運藍線不僅是交通建設，更是帶動都市更新與區域發展的重要引擎，未來將持續整合捷運建設、停車設施與周邊土地開發，打造便利、宜居且具發展潛力的城市環境。

配合捷運藍線推動，已啟動都市計畫變更程序，並辦理公開展覽作業，廣納各界意見，作為後續審議與推動的重要參考，包含永康交流道特定區、永康六甲頂及仁德商二地區細部都市計畫變更，民眾可至市府或區公所閱覽計畫書，或上都發局網站查詢。

永康停9立體停車場模擬示意圖。圖／台南市府提供
永康停9立體停車場模擬示意圖。圖／台南市府提供
捷運藍線行經的仁德停4立體停車場模擬示意圖。圖／台南市府提供
捷運藍線行經的仁德停4立體停車場模擬示意圖。圖／台南市府提供

捷運 台南

延伸閱讀

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

捷運三鶯線捷運站透光設計挨批侵害住戶隱私 捷運局回應了

挖到清代永固金城遺構停工 台南星鑽交通中心BOT案重啟招商

出席樹林行動治理座談 侯友宜：大力推動在地多項重大計畫

相關新聞

東方白鸛巢塔建了3年仍空巢 四河分署在麥寮改建「日式巢塔」

雲林麥寮濁水溪出海口生態園區孕育豐富生態，吸引瀕危珍貴野鳥東方白鸛來棲息，區內調查已有6隻「新住民」，但發現所設的3座棲...

台南將迎來捷運時代 沿線三處立體停車場BOT因應都市發展

台南捷運第一期藍線預計今年底動工，為迎接捷運時代來臨，市府同步啟動沿線交通配套，擇定永康與仁德區三處黃金地段停車場用地，...

「2025後壁之美」攝影賽獲獎作品43件 今起新營文化中心展出

台南市「2025後壁之美」攝影比賽43件獲獎作品，今天起在新營文化中心展出到2月1日。副市長葉澤山代表出席開幕，肯定作品...

嘉義市府新卸任主計處長交接 黃敏惠期許新處長為市政創新把關

嘉市府上午舉行新卸任主計處長交接典禮，市長黃敏惠主持，行政院主計總處基金預算處長潘清鴻監交，完成印信交接儀式。卸任處長阮...

挖到清代永固金城遺構停工 台南星鑽交通中心BOT案重啟招商

台南市中西區民生路精華地段的「星鑽交通中心」BOT案，不只有歷史建築濟生醫院，地下又挖到疑似清代「永固金城」軍事遺構開發...

台南2026十鼓節邀台日重要鼓樂團同場演出 2月17日登場

台南十鼓文創園區今天宣布2026十鼓節2月17日農曆大年初一至初六在夢糖劇場登場。十鼓節舉辦多年已成為台南春節代表性表演...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。