「2025後壁之美」攝影賽獲獎作品43件 今起新營文化中心展出

台南市「2025後壁之美」攝影比賽43件獲獎作品，今天起在新營文化中心展出到2月1日。副市長葉澤山代表出席開幕，肯定作品「呈現後壁最真摯且動人的風貌」，邀請民眾觀展，領略台南農業文化的百年芳華。

後壁區芳榮米廠走過日據時代，迄今百年歷史。葉澤山表示，米廠致力結合稻米文化發展在地特色。更別出心裁以「芳華百年、榮耀再現」為主題辦攝影展，來紀念米廠百年榮耀，影像呈現不僅記錄稻米之米，也是世代農民土地記憶，相當有溫度，歡迎觀展。

主辦單位芳榮米廠說，攝影賽以「芳華百年、榮耀再現」為主題，吸引91位參賽者投件，累計徵集1253件影像作品，透過鏡頭記錄後壁地區稻作文化與農村生活細膩瞬間，題材涵蓋金黃稻田、田間勞作、米食傳承及居民日常，層層堆疊出屬於後壁的生活樣貌。

芳榮米廠說，作品不僅能見到合鴨水田共生生態農法、古厝前曬穀傳統景象，更真實記錄了農人揮汗插秧與長者育苗的身影。每張照片都蘊藏對土地的深厚情感，呈現農村世代累積的文化記憶。經由專業評審團隊嚴謹評選，最終選出金、銀、銅獎及優選、佳作名單，完整展現後壁的多元風貌。

芳榮米廠執行長黃麗琴指出，市面上較少以「稻米」為主角的影像創作，透過攝影比賽能讓米鄉特色與農民對土地的情感連結被更多人看見，進而引領外界走進台南後壁。

後壁區長李至彬表示，此次比賽展現在地居民與土地緊密共生的關係，期盼藉由這些作品推廣「米鄉後壁」純樸真實的美好，吸引大眾親身走入農村，體驗在地的生活溫度。