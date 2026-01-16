阿里山列車塗裝大井川鐵道 23日起行駛

快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

中央社／ 嘉義縣16日電

慶祝阿里山林業鐵路與日本靜岡縣大井川鐵道締結姊妹鐵道40週年，林鐵及文資處將阿里山號4節車廂機組塗裝「大井川鐵道--井川線列車」樣式，23日起行駛於阿里山本線。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，阿里山林鐵與大井川鐵道1986年締結姊妹鐵道，為歡慶締結40週年，特別將阿里山號車廂塗裝「大井川鐵道--井川線列車」圖樣，23日起行駛「嘉義—阿里山」區間，讓旅客在阿里山林海雲霧間，感受遠在靜岡的大井川山河風景與鐵道氛圍。

另外，同日起阿里山車站及奮起湖車站售票口提供限量明信片及戳章供蓋印留念。

林鐵及文資處說，2條鐵道同以山岳風光、百年歷史與觀光文化保存聞名，40年來持續透過人員互訪與專業交流，串聯台日鐵道情誼。

林鐵及文資處表示，2條鐵道早期都從產業運輸出發，邁向目前觀光、保存及教育並重的百年動態運轉鐵道，在林海中守護歷史，以鐵道連結人與地方。

大井川鐵道為阿里山林鐵首條締結的國際姊妹鐵道。

