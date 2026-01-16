嘉義市府新卸任主計處長交接 黃敏惠期許新處長為市政創新把關

嘉市府上午舉行新卸任主計處長交接典禮，市長黃敏惠主持，行政院主計總處基金預算處長潘清鴻監交，完成印信交接儀式。卸任處長阮鼎元交棒新處長陳忠誠，象徵主計體系邁入新階段。黃敏惠肯定阮鼎元任內表現，期勉陳忠誠與市府團隊攜手，持續推動市政創新，為城市發展提供穩健後盾。

黃敏惠表示，阮鼎元107年7月調任市府主計處長，任職逾7年，預算控管、經費爭取及多項重大市政計畫扮演關鍵角色，展現高度專業與執行力，為市政發展奠定良好基礎。對阮鼎元調任嘉縣府主計處祝福，感謝對嘉市貢獻。歡迎新任處長陳忠誠加入市府團隊，肯定其從基層一路歷練至中央主計總處的豐富行政經驗，期盼能為嘉市帶來更前瞻的財政治理思維。

潘清鴻表示，阮鼎元任內帶領主計團隊在預算、會計與統計等業務表現亮眼，連續多年達成歲計賸餘，深獲中央肯定；同時也推動多項創新作法，簡化行政流程、提升審核效率，並以統計數據支援市府決策，讓嘉義市財政治理更為穩健。

阮鼎元表示，在嘉市服務7年6個多月，是其公務生涯相當溫馨難忘一段歷程，感謝市長及各局處長的支持，也感謝主計處同仁努力與付出，才能完成一項項重要任務，期盼團隊未來持續精進專業，同時兼顧身心健康。