挖到清代永固金城遺構停工 台南星鑽交通中心BOT案重啟招商

台南市中西區民生路精華地段的「星鑽交通中心」BOT案，不只有歷史建築濟生醫院，地下又挖到疑似清代「永固金城」軍事遺構開發一度停擺，市府今天表示已重啟招商，交通局公告去年12月30日起至今年3月30日止，辦理第二次政策公告，開放民間投資參與，許可年限70年，盼在兼顧文化保存前提下，帶動運河星鑽特區及安平門戶整體發展。

星鑽交通中心基地位於市中心核心地段，原規畫結合交通轉運、商業機能與歷史建築再利用，並納入濟生醫院舊址與基地老樹整體開發。不過，文資調查期間，基地地下發現疑似清代沈葆楨所建「永固金城」軍事遺構，成為國內少見的「地上建築與地下遺跡重疊」案例，相關開發作業因此暫停。

依史料記載，永固金城為清光緒元年（1875年）沈葆楨為加強台灣府城西側防禦所建，俗稱「土城」，以三合土夯築而成，是清代軍事防禦體系的重要一環。

交通局長王銘德表示，第一次政策公告後辦理透地雷達探測及試挖掘作業，發現可能存有地下遺構，唯為鼓勵民間投資興建，若後續仍涉及文資處置、移置或拆解，將由主辦機關負責，相關期程不納入契約年限，以降低民間投資風險。

市議員沈震東也認為，基地鄰近的兒童遊戲場、溜冰場設施老舊破敗，若因開發未定無法整修，影響市容與居民使用權益，建議市府分階段推動開發，先恢復公共空間功能，兼顧文資保存與都市發展。

交通局表示，基地約1.12公頃，目前為臨時平面停車場，以多目標使用方式興建「交通中心」及整建「歷史建築」為主軸，須規畫至少2席大客車月台，以滿足基地及周邊停車需求，並一併修復濟生醫院舊址，規畫為展覽空間，呈現建築歷史脈絡，並可結合輕食餐飲及店鋪，統一營運管理。