阿克蘭省擁長灘島度假聖地 黃偉哲快閃訪問菲律賓加強合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）致贈台南市鑰給米拉弗洛斯省長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）致贈台南市鑰給米拉弗洛斯省長。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲應菲律賓阿克蘭省長米拉弗洛斯邀請回訪，昨天深夜抵達阿卡蘭首府卡利博（Kalibo City)市，今天上午赴省政府與省長會晤洽談未來雙邊合作構想。兩位結緣於菲律賓阿克蘭省的米拉弗洛斯省長(Jose Enrique M. Miraflores)在去年8月來訪、隨後兩地正式締結為姊妹市，該省響應黃偉哲邀請在大台南旅展設攤行銷。

此次回訪黃偉哲認為，不僅是台南市與阿克蘭省正式締結為姊妹市後的首次造訪，更是他就任市長以來首次造訪菲律賓，可說別具意義。他也感謝阿克蘭省去年參加「大台南國際旅展」，讓更多台南市民認識阿克蘭省的觀光優勢，特別是長灘島為享譽國際的旅遊景點，未來希望能多交流在永續觀光上的發展經驗，此外也可望進一步探討雙方在文化或是實習人才交流的合作可能性，建立互惠的夥伴關係。

黃偉哲到訪正逢阿克蘭省最知名節慶阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival)舉辦期間，南市府也組團共襄盛舉參與昨天下午的巨人節競賽遊行（Higrant Contest Parade)頒獎典禮。黃偉哲表示，整座城市瀰漫著如嘉年華般的狂歡氣氛，令人印象深刻。

黃偉哲邀請，歡迎阿克蘭於今年10月參與即將在台南舉辦的「南瀛國際民俗藝術節」，期盼讓台南市民也能親身感受阿克蘭獨特而濃厚的民俗文化魅力。

米拉弗洛斯省長偕該省議員Jupiter Aelred G. Gallenero 及省府團隊連袂接待台南市府一行，他表示去年阿克蘭省參加了台南旅展，讓兩方的合作有很好的開始，他期待今年能夠進一步率更多的業者到台南參加旅展，深化雙方在觀光、教育以及商業上的合作。今年是阿克蘭省建省70周年，將有一系列慶祝活動，期待有機會邀請黃市長再訪。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲國農業與觀光重鎮，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際的度假勝地長灘島(Boracay)即位於該省，每年約吸引2百萬人次以上的旅客造訪，為減輕生態環境壓力，該島設定每日遊客總人數限制，以確保觀光資源永續。

台南市長黃偉哲（右）致贈客製阿克蘭行李箱給米拉弗洛斯省長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）致贈客製阿克蘭行李箱給米拉弗洛斯省長。圖／台南市政府提供
台南市政府訪團赴菲律賓阿克蘭省省政府與省長米拉弗洛斯會晤洽談未來雙邊合作構想。圖／台南市政府提供
台南市政府訪團赴菲律賓阿克蘭省省政府與省長米拉弗洛斯會晤洽談未來雙邊合作構想。圖／台南市政府提供
阿克蘭正在舉辦菲律賓知名節慶阿替阿替漢節。圖／台南市政府提供
阿克蘭正在舉辦菲律賓知名節慶阿替阿替漢節。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）任內首次訪菲拜會阿克蘭省米拉弗洛斯省長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）任內首次訪菲拜會阿克蘭省米拉弗洛斯省長。圖／台南市政府提供

黃偉哲 旅展

