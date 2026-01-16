快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南2026十鼓節邀台日重要鼓樂團同場演出 2月17日登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供
台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供

台南十鼓文創園區今天宣布2026十鼓節2月17日農曆大年初一至初六在夢糖劇場登場。十鼓節舉辦多年已成為台南春節代表性表演藝術節慶，今年主題邀集台、日重要鼓樂團隊同場演出。

演出陣容包含十鼓擊樂團以台灣土地、民俗與故事創作，結合世界打擊樂元素，呈現「屬於島嶼的節奏篇章」。手合鐵鼓樂團跨界融合傳統鼓樂與現代搖滾，要在百年糖廠「釋放強烈節奏動能。」

日本野武士太鼓團承襲則武士精神，要以豪邁奔放的擊鼓力量震撼人心；「現音楽師打友-DAYU」集結日本演奏者，以節奏、肢體與氣勢「展現獨一無二現代和太鼓語彙。」

十鼓擊樂團執行長江逸芹表示，2026十鼓節製作全面升級，包含劇場舞台視覺、燈光設計與科技影像整合，強化整體觀演層次，讓鼓樂不僅被聽見，更能在視覺畫面中形成完整敘事。本屆經典作品「山之喚」以群鼓回應自然意象，向土地致敬，成為本次演出重要篇章。

手合鐵鼓樂團團長謝家茗指出，作品「Be the Firework」獲得觀眾高度迴響，今年將此作延伸至新春舞台，透過強烈節奏與跨界音樂語彙，象徵新年的啟動與能量釋放，為節慶注入向前奔馳的動能。

十鼓文創園區是台灣代表性文化創意園區之一，完整保留百年糖廠建築風貌，並注入魔法幻化與古文明敘事，結合當代表演藝術思維，打造橫跨時空的沉浸式文化場域。活動詳情與早鳥票優惠等訊息可上園區官網。

台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供
台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供
台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供
台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供
台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供
台南2026十鼓節台日重要鼓樂團同場演出。2月17日登場。圖／十鼓文創園區提供

樂團 劇場 日本

延伸閱讀

新光承德合唱團樂聲飛揚音樂會 17日舉行

寒假必看感官盛宴！《世界古文明 沉浸體驗展》登陸華山，數位科技解鎖古文明奧秘

美國表演藝術紐約年會 台灣展示豐富創作能量

打開劇場新玩法！AM創意進駐兒童新樂園打造「D.D.BOX」讓表演與接軌生活

相關新聞

「台灣小京都」今起被收回！廠商未給員工資遣費 嘉義市府要罰

有「台灣小京都」之稱的全國唯一森林文創園區、嘉義市檜意森活村，營運廠商檜村公司日前解約，震撼觀光圈，衍生勞資爭議以及與承...

冷氣團助攻！台南梅嶺梅花一夕爆開 賞梅專車周末啟動

台南楠西梅嶺風景區的梅花已經盛放，熱門賞花景點福來梅園，伍龍步道附近的林家梅園等，梅花一夕爆開，遊客爭睹，山頭已成一片白...

國寶級彩繪大師洪平順最新作品 北港朝天宮14幅門神特展

雲林縣重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順19歲投入彩繪工作至今逾一甲子，作品遍布全台超過200間宮廟。他為北港朝天...

胃癌首納公費篩檢 嘉義市民完成6＋1篩檢抽56萬好禮

嘉市府衛生局為強化癌症早期發現與治療，上午舉辦健康篩檢宣傳，宣布今年起胃癌納入公費癌症篩檢項目，成為第六項公費癌症篩檢。...

普發6千再放大嘉義市消費滿2千送2百 黃敏惠喊話在地花錢

嘉義市振興經濟好康一波接一波，市府繼宣布加碼普發市民6千元消費金，再推出放大版回饋方案。市長黃敏惠臉書提醒，2月1日起消...

榮民鄭樹雲歡度百歲壽誕 嘉榮院長陳正榮致贈總統府壽屏金牌

台中榮民總醫院嘉義分院與嘉義榮民服務處今天共同為榮民鄭樹雲舉辦百歲慶生活動。院長陳正榮表示，百歲慶生象徵對榮民守護國家的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。