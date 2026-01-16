台南2026十鼓節邀台日重要鼓樂團同場演出 2月17日登場

台南十鼓文創園區今天宣布2026十鼓節2月17日農曆大年初一至初六在夢糖劇場登場。十鼓節舉辦多年已成為台南春節代表性表演藝術節慶，今年主題邀集台、日重要鼓樂團隊同場演出。

演出陣容包含十鼓擊樂團以台灣土地、民俗與故事創作，結合世界打擊樂元素，呈現「屬於島嶼的節奏篇章」。手合鐵鼓樂團跨界融合傳統鼓樂與現代搖滾，要在百年糖廠「釋放強烈節奏動能。」

日本野武士太鼓團承襲則武士精神，要以豪邁奔放的擊鼓力量震撼人心；「現音楽師打友-DAYU」集結日本演奏者，以節奏、肢體與氣勢「展現獨一無二現代和太鼓語彙。」

十鼓擊樂團執行長江逸芹表示，2026十鼓節製作全面升級，包含劇場舞台視覺、燈光設計與科技影像整合，強化整體觀演層次，讓鼓樂不僅被聽見，更能在視覺畫面中形成完整敘事。本屆經典作品「山之喚」以群鼓回應自然意象，向土地致敬，成為本次演出重要篇章。

手合鐵鼓樂團團長謝家茗指出，作品「Be the Firework」獲得觀眾高度迴響，今年將此作延伸至新春舞台，透過強烈節奏與跨界音樂語彙，象徵新年的啟動與能量釋放，為節慶注入向前奔馳的動能。