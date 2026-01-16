台南梅嶺遊客暴增停車難 市府宣布提供免費接駁

台南市楠西區梅嶺梅花正盛開綻放，市府因遊客暴增，今天宣布明後天、下周兩個週休假日提供免費接駁車，希望紓解大量車潮，呼籲開車民眾將車輛停在「綠柏園」、「楠西區水庫路9號」，再搭接駁車上山，多用大台南公車可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，轉乘台灣好行梅嶺線(假日18班)或綠22到梅嶺。

交通局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約僅300停車位，假日車易擁擠，開車請配合警察局交通管制引導，並多留意警廣或沿線管制公告，請要搭乘接駁車民眾，依引導停放接駁點，再搭乘免費接駁車上山。

他說，接駁車17日、18日、24日及25日連續兩個周末開行，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始，末班車下午16時下山，每20至30分鐘1班且依人潮機動加班，歡迎多利用。另搭大台南公車於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返有18班次。

公共運輸處表示，民眾搭乘綠22往返梅嶺賞梅記得使用電子票證，享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內公車互相轉乘可再9元優惠，歡迎多加利用。遊客也可由玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等週邊景點，相關資訊上網http://2384.tainan.gov.tw或電洽興南客運 06-2636637及公車動態服務專線 06-2998484查詢。