台南梅嶺遊客暴增停車難 市府宣布提供免費接駁

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
梅嶺賞梅進高峰期，台南市府交通局公告加開免費接駁車。圖／取自台南市交通局官網
梅嶺賞梅進高峰期，台南市府交通局公告加開免費接駁車。圖／取自台南市交通局官網

台南市楠西區梅嶺梅花正盛開綻放，市府因遊客暴增，今天宣布明後天、下周兩個週休假日提供免費接駁車，希望紓解大量車潮，呼籲開車民眾將車輛停在「綠柏園」、「楠西區水庫路9號」，再搭接駁車上山，多用大台南公車可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，轉乘台灣好行梅嶺線(假日18班)或綠22到梅嶺。

交通局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約僅300停車位，假日車易擁擠，開車請配合警察局交通管制引導，並多留意警廣或沿線管制公告，請要搭乘接駁車民眾，依引導停放接駁點，再搭乘免費接駁車上山。

他說，接駁車17日、18日、24日及25日連續兩個周末開行，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始，末班車下午16時下山，每20至30分鐘1班且依人潮機動加班，歡迎多利用。另搭大台南公車於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返有18班次。

公共運輸處表示，民眾搭乘綠22往返梅嶺賞梅記得使用電子票證，享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內公車互相轉乘可再9元優惠，歡迎多加利用。遊客也可由玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等週邊景點，相關資訊上網http://2384.tainan.gov.tw或電洽興南客運 06-2636637及公車動態服務專線 06-2998484查詢。

「台灣小京都」今起被收回！廠商未給員工資遣費 嘉義市府要罰

有「台灣小京都」之稱的全國唯一森林文創園區、嘉義市檜意森活村，營運廠商檜村公司日前解約，震撼觀光圈，衍生勞資爭議以及與承...

冷氣團助攻！台南梅嶺梅花一夕爆開 賞梅專車周末啟動

台南楠西梅嶺風景區的梅花已經盛放，熱門賞花景點福來梅園，伍龍步道附近的林家梅園等，梅花一夕爆開，遊客爭睹，山頭已成一片白...

國寶級彩繪大師洪平順最新作品 北港朝天宮14幅門神特展

雲林縣重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順19歲投入彩繪工作至今逾一甲子，作品遍布全台超過200間宮廟。他為北港朝天...

胃癌首納公費篩檢 嘉義市民完成6＋1篩檢抽56萬好禮

嘉市府衛生局為強化癌症早期發現與治療，上午舉辦健康篩檢宣傳，宣布今年起胃癌納入公費癌症篩檢項目，成為第六項公費癌症篩檢。...

普發6千再放大嘉義市消費滿2千送2百 黃敏惠喊話在地花錢

嘉義市振興經濟好康一波接一波，市府繼宣布加碼普發市民6千元消費金，再推出放大版回饋方案。市長黃敏惠臉書提醒，2月1日起消...

榮民鄭樹雲歡度百歲壽誕 嘉榮院長陳正榮致贈總統府壽屏金牌

台中榮民總醫院嘉義分院與嘉義榮民服務處今天共同為榮民鄭樹雲舉辦百歲慶生活動。院長陳正榮表示，百歲慶生象徵對榮民守護國家的...

