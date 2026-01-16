快訊

「台灣小京都」今起被收回！廠商未給員工資遣費 嘉義市府要罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有「台灣小京都」之稱的全國唯一森林文創園區、嘉義市檜意森活村，營運廠商檜村公司日前解約，震撼觀光圈，衍生勞資爭議以及與承租專櫃廠商履約問題。記者魯永明／攝影
有「台灣小京都」之稱的全國唯一森林文創園區、嘉義市檜意森活村，營運廠商檜村公司日前解約，震撼觀光圈，衍生勞資爭議以及與承租專櫃廠商履約問題。檜村公司僅支付員工薪資到1月15日，今天起園區由阿里山林鐵文資處收回經營，突如其來變局，讓33名員工春節前陷入不安，市府社會處協助員工保障權益，查出雇主未依勞基法預告解約，依法可處3至15萬元罰鍰，已向員工說明可循勞資爭議調處機制，爭取自身權益。不過，目前員工未成立自救會，也未提出調處申請。

阿里山林鐵文資處保障員工繼續受僱，讓人憂心的是，檜村公司負責人陳俊良失聯，雖然薪水已發放至15日，但總計將近300萬元資遣費至今沒下文，員工群龍無首，焦慮情緒蔓延。立委王美惠伸出援手，要求阿里山林鐵文資處確保員工與園區店家的權益。

市府社會處主動介入，派員了解狀況，協助勞工保障權益，依勞基法，雇主須依年資給予10至30天不等資遣預告期，但檜村公司未依法辦理，積欠資遣費未承諾給付時間，影響勞工生計。市府新成立的勞青處將在30日掛牌成立，檜村引發的勞資爭議，將成為勞青處成立首起案件，保障勞工。

回顧檜村過往經營績效，曾是全國促參成功經典案例。2013年陳俊良成立檜村公司取得經營權後，屢獲大獎，包括全球卓越建設獎文化資產類首獎，民間參與公共建設金擘獎，2023年獲選觀光署十大文化亮點景點。2024年才獲准續約5年，卻在短時間急轉直下爆出解約風暴。

