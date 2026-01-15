快訊

嘉義縣觀光產業輔導成果發表 翁章梁宣示嘉義黃金十年

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
縣長翁章梁說，觀光業者要抓準嘉義縣黃金10年這波趨勢進行質與量的提升圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府15日在歐樂沃築夢城堡辦理114年度觀光產業輔導成果發表會，呈現「餐飲服務品質提升」、「觀光軸線異業結盟」及「親子友善場域推動」等輔導成果。

縣長翁章梁表示，近期從台積電（2330）進駐到無人機聚落成形，以及華泰名品城在嘉義高鐵站前動土，還有將迎來臺灣燈會與全中運兩大盛事；可見當初以農工大縣定為縣政發展主軸正逐步實現。

目前以「高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展」為核心創造經濟效益，2025年至2035年將是嘉義縣黃金10年；因此觀光業者也要抓準這波趨勢進行質與量的提升，除了業者間要合作打團體戰，還要發展不斷成長的親子旅遊市場。

文觀局局長徐佩鈴指出，餐飲業部分針對每家餐廳的需求推出「到府輔導」，特別邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華(阿華師)及台灣食研等業界專家，協助奮起湖大飯店、歐樂沃築夢城堡、蘊味台菜嘉餚及青葉山莊等4家餐廳依照各家主打商品，研發冷食便當、巧克力湯咖哩及焙香咖啡燒醬烤豬排等料理，並納入菜單販售。

徐佩鈴表示，嘉義縣山區有3條熱門的觀光軸線，分別為162、166及台18，文觀局媒合軸線上的業者與知名廠商合作開發聯名商品，透過異業結盟來提升伴手禮的特殊性；其中166與老楊方塊酥合作開發的烏龍茶方塊酥，162與蓋婭莊園合作開發的香氛卡，還有台18與薰衣草森林合作開發阿里山蜜香紅茶霜淇淋，在合作店家均有販售。

另就親子友善場域推動部分，除協助高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、白樹腳驛棧及行滿民宿改造房間及設施，提升親子旅遊體驗之外，更有長榮文苑酒店(嘉義)等14家旅宿業或餐飲業通過親子友善場域的5星認證，讓家長更容易選擇適合的消費場域。

最後，為迎接今年3、4月臺灣燈會與全中運接連在嘉義縣登場，縣府這次提前啟動多項輔導成果，從餐飲、住宿到伴手禮，都要讓旅客一來就愛上嘉義，也期待透過這股熱鬧氛圍，邀請全台民眾提早規劃行程，吃好、住好、買好，把嘉義的精彩一次打包帶回家。

縣府啟動多項輔導成果，從餐飲、住宿到伴手禮，都要讓旅客一來就愛上嘉義。圖／嘉義縣政府提供
166熱門觀光軸線與老楊方塊酥合作開發的烏龍茶方塊酥。圖／嘉義縣政府提供
縣府協助多家民宿改造房間及設施，提升親子旅遊體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府15日在歐樂沃築夢城堡辦理114年度觀光產業輔導成果發表會。圖／嘉義縣政府提供
相關新聞

台南「孵蛋」15年未果 市府3月再招商「拚年中取得具體結果」

台南市政府於東區的南台南副都心10多年前規畫「運動藝文休閒園區BOT案」，多次變更方向，曾想做國立科學未來館，後改為興建...

國寶級彩繪大師洪平順最新作品 北港朝天宮14幅門神特展

雲林縣重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順19歲投入彩繪工作至今逾一甲子，作品遍布全台超過200間宮廟。他為北港朝天...

胃癌首納公費篩檢 嘉義市民完成6＋1篩檢抽56萬好禮

嘉市府衛生局為強化癌症早期發現與治療，上午舉辦健康篩檢宣傳，宣布今年起胃癌納入公費癌症篩檢項目，成為第六項公費癌症篩檢。...

空間整備迎接新年 台南國家美術館19日起歲修22天

台南市立美術館2館轉型台南國家美術館，今年由台南國家美術館籌備處接手營運，為提供更完善的觀展與作品保存環境，將從19日起...

冷氣團助攻！台南梅嶺梅花一夕爆開 賞梅專車周末啟動

台南楠西梅嶺風景區的梅花已經盛放，熱門賞花景點福來梅園，伍龍步道附近的林家梅園等，梅花一夕爆開，遊客爭睹，山頭已成一片白...

嘉義縣推觀光產業輔導 協助4家民宿升級打造親子主題房

嘉義縣觀光產業蓬勃發展，縣府近年積極輔導補助觀光軸線異業結盟、旅宿風格營造及餐飲品質提升，促成業者跨界開發聯名商品，並改...

