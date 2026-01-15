快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

「紙塑神像」保存者蔡爾容辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中央社／ 台北15日電

雲林縣傳統工藝「紙塑神像」保存者蔡爾容於13日辭世，享壽65歲。文化部長李遠表示，「紙塑神像」是瀕危的無形文化資產，蔡爾容致力傳承與推廣，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

蔡爾容1963年生，一家三代均從事神偶或偶頭製作相關工藝，祖父蔡文茅從事布袋戲偶頭雕刻，父親蔡錦清發展紙塑絹身神像技法。蔡爾容自小耳濡目染父親技法，並參考歷代古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出「脫胎換骨」技法。

文化部今天發布新聞稿指出，蔡爾容採用竹製手抄紙（竹子紙）為基本材料，並以最原始天然的「糊」為黏著劑，經數十道純手工的傳統工序製作「紙塑神像」，找回這項瀕臨消失的歷史記憶與手藝，並加以發揚光大，對無形文化資產的保存傳承深具貢獻。

蔡爾容工序涵蓋造形與用色，且因神像或神明臉譜有宗教位階及民俗的文化特色，在表現形式上有獨特性與藝術價值。2024年經雲林縣政府公告認定為傳統工藝「紙塑神像」保存者。

文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，他今天表示，「紙塑神像」是瀕危的無形文化資產，蔡爾容長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化資產 文化部

延伸閱讀

公視現任董事審查團滅李遠指羞辱 吳永乾：審委不是行政院的橡皮圖章

7名公視現任董事審查遭「團滅」 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱？

第8屆公視董事選任未達法定人數 李遠表達遺憾

國台交成軍80周年 李遠期許樂團跨域合作上國際

相關新聞

台南「孵蛋」15年未果 市府3月再招商「拚年中取得具體結果」

台南市政府於東區的南台南副都心10多年前規畫「運動藝文休閒園區BOT案」，多次變更方向，曾想做國立科學未來館，後改為興建...

國寶級彩繪大師洪平順最新作品 北港朝天宮14幅門神特展

雲林縣重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順19歲投入彩繪工作至今逾一甲子，作品遍布全台超過200間宮廟。他為北港朝天...

胃癌首納公費篩檢 嘉義市民完成6＋1篩檢抽56萬好禮

嘉市府衛生局為強化癌症早期發現與治療，上午舉辦健康篩檢宣傳，宣布今年起胃癌納入公費癌症篩檢項目，成為第六項公費癌症篩檢。...

空間整備迎接新年 台南國家美術館19日起歲修22天

台南市立美術館2館轉型台南國家美術館，今年由台南國家美術館籌備處接手營運，為提供更完善的觀展與作品保存環境，將從19日起...

冷氣團助攻！台南梅嶺梅花一夕爆開 賞梅專車周末啟動

台南楠西梅嶺風景區的梅花已經盛放，熱門賞花景點福來梅園，伍龍步道附近的林家梅園等，梅花一夕爆開，遊客爭睹，山頭已成一片白...

嘉義縣推觀光產業輔導 協助4家民宿升級打造親子主題房

嘉義縣觀光產業蓬勃發展，縣府近年積極輔導補助觀光軸線異業結盟、旅宿風格營造及餐飲品質提升，促成業者跨界開發聯名商品，並改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。