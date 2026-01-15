國寶級彩繪大師洪平順最新作品 北港朝天宮14幅門神特展

雲林縣重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順19歲投入彩繪工作至今逾一甲子，作品遍布全台超過200間宮廟。他為北港朝天宮創作的14扇門神新作，即日起至1月27日於北港文化中心展出，十分難得，歡迎前往欣賞國寶級大師鉅作。

洪平順雲林縣水林鄉人，從小喜愛塗鴉作畫，展現繪畫天分，初中畢業後拜嘉義電影看板畫師謝聰興為師，學習電影看板繪製，畫藝精巧深受電影院老闆賞識。19歲適逢家鄉水林蕃薯厝順天宮建廟，邀請他負責彩繪，自此踏上廟宇彩繪之路，開啟傳統工藝人生。

雲林縣府文觀處代理處長陳世訓指出，洪平順近60年創作生涯，作品遍布全台，包括西螺福興宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、嘉義市城隍廟等知名廟宇，甚至日本箱根福壽院媽祖殿，皆可見他的彩繪風采，作品累計超過200間宮廟。2014年獲登錄為「彩繪文化保存者」，2018年更獲文化部認證為「重要傳統藝術保存者」，被譽為「人間國寶」。

陳世訓表示，洪平順此次應北港朝天宮之邀，完成14幅門神新作，並於北港文化中心舉辦「繪徑尋蹤」新作特展。展區規畫為「威儀之相」、「文采之容」、「侍禮之姿」三大主題，呈現武將、文官、宮娥與侍從等形象，展現大師運用的化色、疊色技法。展場並設互動體驗區，讓民眾體驗門神上色，拉近與傳統工藝的距離。