北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

嘉市普發6000元 65歲長者加發春節禮金1000

中央社／ 嘉義市15日電

嘉義市政府將於1月24日、25日發放老人春節禮金新台幣1000元，只要2月17日當日年滿65歲且設籍嘉義市滿半年以上長者，均可領取春節禮金。

嘉義市政府今天發布新聞稿，嘉義市發放老人春節禮金，將與普發現金6000元併同發放，兩者的領取通知單將自1月16日起送達市民戶籍地址。

嘉義市社會處表示，老人春節禮金主要發放日期一樣為1月24日、25日，連續2天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單前往指定地點領取。若未能在主要發放日完成領取，可於1月30日、31日及2月6日、27日，於上班時間至戶籍地所屬的聯合里辦公處補領。

社會處說，領取老人春節禮金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人身分證與印章。

社會處表示，民眾因故無法於上述時段領取，可於3月2日至3月15日申請轉帳，款項預計於4月30日前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

