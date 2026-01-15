聽新聞
胃癌首納公費篩檢 嘉義市民完成6＋1篩檢抽56萬好禮
嘉市府衛生局為強化癌症早期發現與治療，上午舉辦健康篩檢宣傳，宣布今年起胃癌納入公費癌症篩檢項目，成為第六項公費癌症篩檢。凡45至74歲民眾，終身可享1次公費補助。同時推出重磅活動「在嘉篩檢6＋1嘉馬送好禮」，總獎金56萬元，最高可抽中1萬5000元旅遊金。
衛生局指出，即日起至10月15日，市民在市內醫療院所完成6項公費癌症篩檢：子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌，或成人預防保健任一項檢查，即可獲得抽獎資格。獎項包含旅遊金、iPad、餐券及家電等多項好禮，篩檢時間越早、項目越多，中獎機會越高。
衛生局長廖育瑋表示，胃癌長年位居國人十大癌症死因第8位，為降低罹癌風險，國民健康署今年起將胃癌納入公費篩檢，補助45至74歲民眾終身1次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測」。民眾只需帶健保卡，到提供篩檢服務的醫療院所領取檢測套組，完成採檢並繳回即可。
幽門螺旋桿菌是胃癌重要危險因子，透過檢測可及早掌握感染狀況，現行政策放寬藥物給付，只要確認感染即可接受除菌治療，成功率高達97%，有助大幅降低未來罹患胃癌風險。嘉基胃腸肝膽科醫師周莒光說，幽門螺旋桿菌多經口傳染，呼籲民眾避免共用餐具、共杯共食，養成使用公筷母匙衛生習慣，降低感染機率。
醫師謝俊雄指出，子宮頸癌好發於35歲以上女性，初期症狀不明顯，容易延誤就醫。即使停經或無性生活，只要仍在建議篩檢年齡內，都應定期接受子宮頸抹片檢查。政府也針對35歲、45歲及65歲女性，提供當年度免費人類乳突病毒（HPV）檢測，可與抹片檢查同時進行，一次完成「一抹二篩」。提升篩檢便利，衛生局規畫下班及假日社區篩檢場次，攜手合約醫療院所提供彈性服務，呼籲市民把握公費篩檢及早行動，為健康把關、把好禮帶回家。社區篩檢場次及抽獎辦法，可至衛生局官網查詢。
