空間整備迎接新年 台南國家美術館19日起歲修22天
台南市立美術館2館轉型台南國家美術館，今年由台南國家美術館籌備處接手營運，為提供更完善的觀展與作品保存環境，將從19日起進行全館年度歲修，預計22天，首檔展覽「微光中的寫生者」以台灣近現代美術寫生為切入點，可望趕上農曆新春檔期。
南國美館籌備處表示，全館年度歲修自19日起至2月9日，主要針對展覽空間、設備系統與館舍機能進行必要調整與維護，為即將展開的展覽計畫做好全面準備，歲修期間，展覽空間暫停開放，不過，地下停車場仍維持24小時營運，館內部分餐飲及文創商店也會照常營業。
籌備處指出，南國美館作為台灣首座專責台灣近現代美術定位的「斷代史」國家級美術館，籌備初期，將以深化大眾對台灣近現代美術的理解與溝通為首要目標，透過策展語彙與展示形式，建立親近同時深度的觀看路徑。
籌備處說，今年開館首檔展覽「微光中的寫生者」，以台灣近現代美術寫生開端為切入點，2月10日至5月17日展出，結合繪畫、聲音、影像與沉浸式空間設計，呈現藝術家觀看風景與感受時代的不同方式，透過沉浸式及清楚易懂的展示設計，邀請觀眾走進作品之中。
此外，去年在「台灣文化in大阪・關西世博」展出的「台灣本色」沉浸式劇場，預計今年9月將移展南國美，屆時將依據場館特性重新選件與改作，透過展區引領觀眾進入藝術家曾經「看見」的現場，讓台灣的色彩自行說話。
南國美館籌備處說，2月10日開館後，誠摯邀請觀眾再度走進美術館，體驗當代感受的台灣近現代美術；更多今年度展覽及活動規畫，可關注台南國家美術館籌備處官網或「全民近現代」臉書粉絲專頁，新的一年，邀請觀眾一同走進台灣美術的多重風景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言