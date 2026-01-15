空間整備迎接新年 台南國家美術館19日起歲修22天

台南市立美術館2館轉型台南國家美術館，今年由台南國家美術館籌備處接手營運，為提供更完善的觀展與作品保存環境，將從19日起進行全館年度歲修，預計22天，首檔展覽「微光中的寫生者」以台灣近現代美術寫生為切入點，可望趕上農曆新春檔期。

南國美館籌備處表示，全館年度歲修自19日起至2月9日，主要針對展覽空間、設備系統與館舍機能進行必要調整與維護，為即將展開的展覽計畫做好全面準備，歲修期間，展覽空間暫停開放，不過，地下停車場仍維持24小時營運，館內部分餐飲及文創商店也會照常營業。

籌備處指出，南國美館作為台灣首座專責台灣近現代美術定位的「斷代史」國家級美術館，籌備初期，將以深化大眾對台灣近現代美術的理解與溝通為首要目標，透過策展語彙與展示形式，建立親近同時深度的觀看路徑。

籌備處說，今年開館首檔展覽「微光中的寫生者」，以台灣近現代美術寫生開端為切入點，2月10日至5月17日展出，結合繪畫、聲音、影像與沉浸式空間設計，呈現藝術家觀看風景與感受時代的不同方式，透過沉浸式及清楚易懂的展示設計，邀請觀眾走進作品之中。

此外，去年在「台灣文化in大阪・關西世博」展出的「台灣本色」沉浸式劇場，預計今年9月將移展南國美，屆時將依據場館特性重新選件與改作，透過展區引領觀眾進入藝術家曾經「看見」的現場，讓台灣的色彩自行說話。