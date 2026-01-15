快訊

冷氣團助攻！台南梅嶺梅花一夕爆開 賞梅專車周末啟動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供
位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供

台南楠西梅嶺風景區的梅花已經盛放，熱門賞花景點福來梅園，伍龍步道附近的林家梅園等，梅花一夕爆開，遊客爭睹，山頭已成一片白雪。交通局本周末推出賞梅專車，於1月17、18、24、25日，接駁時間自上午9時開始至下午4時，並依現場人潮機動加開班次。遊客可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁）搭乘免費接駁車上山。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰說，中海拔大湖桶聚落的福來梅園，石塔一夕爆開，已有7成之多，加上持續盛放的「阿榜」、「青心」、「萬傳」等品種，枝頭猶如白雪點綴，景致迷人。位於伍龍殿下方的林家梅園，以栽種「胭脂梅」聞名，目前也是一夕滿開。

隨著強烈冷氣團發威，梅嶺梅花也陸續綻放，市府力推結合「賞梅、採果、泡溫泉」的多元冬季行程，推薦民眾前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，同時品嘗遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理，以及有美人湯之稱的龜丹溫泉。

交通局表示，除開車前往外，市府鼓勵民眾搭乘大台南公車前往梅嶺，可從台南火車站(北站)搭乘綠幹線、從善化火車站搭乘橘幹線公車至玉井轉運站，再從玉井轉運站搭乘「綠22線(平日)或台灣好行梅嶺線(假日)」，使用電子票證除8公里內免費，於2小時內轉乘再享9元優惠，更可體驗公車輕旅行的魅力。相關交通資訊歡迎至大台南公車官網或電洽興南客運06-2636637及公車動態服務專線06-2998484查詢。

對採果體驗有興趣的民眾，可預約「棗到了-梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗(盛產期預計為1月下旬至2月中旬，預約電話0918-636380)，或預約「福來老梅園餐廳」採仙桃、蟠桃(預約電話06-5753658）等。

位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供
位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供
位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供
位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供
位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供
位在中海拔梅嶺大湖桶的福來梅園也盛開了。圖／陳居峰提供

台南 賞梅 梅花 景點 溫泉 冷氣團 台灣好行

