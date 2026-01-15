快訊

嘉義縣推觀光產業輔導 協助4家民宿升級打造親子主題房

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推動觀光產業輔導，縣長翁章梁今天參加成果發表會，未來將與業者持續推動觀光品質提升。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動觀光產業輔導，縣長翁章梁今天參加成果發表會，未來將與業者持續推動觀光品質提升。記者黃于凡／攝影

嘉義縣觀光產業蓬勃發展，縣府近年積極輔導補助觀光軸線異業結盟、旅宿風格營造及餐飲品質提升，促成業者跨界開發聯名商品，並改造4家民宿親子客房及設施，縣長翁章梁今到歐樂沃逐夢城堡參加成果發表會，將持續攜手業者提升觀光品質。

文觀局長徐佩鈴說，這次依餐廳需求開創「到府輔導」，邀請主廚阿華師及台灣食研等專家，協助奮起湖大飯店、歐樂沃築夢城堡、蘊味台菜嘉餚及青葉山莊等4家餐廳研發新菜單；另也輔導162、166及台18觀光軸線業者與知名廠商開發聯名商品，將嘉義特產融入伴手禮。

此外，文觀局補助4家民宿推動親子友善場域，包括高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、白樹腳驛站及行滿民宿改造房間及設施，增加小火車主題房型、兒童賽車場地及親子手作空間等，另也有長榮文苑酒店、棒棒積木飯店等15家旅宿或餐廳通過親子友善場域五星認證。

翁章梁說，現在是網路時代，就算創業資本較小、旅宿地點偏僻，但他相信只要有特色，也能透過網路力量宣傳，用心介紹也能「小兵立大功」，達到很好的宣傳效果，2026台灣燈會在嘉義，邀請大家提早規畫行程，從餐飲、住宿到伴手禮要讓旅客一來就愛上嘉義。

民宿 親子 嘉義

