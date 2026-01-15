榮民鄭樹雲歡度百歲壽誕 嘉榮院長陳正榮致贈總統府壽屏金牌

台中榮民總醫院嘉義分院與嘉義榮民服務處今天共同為榮民鄭樹雲舉辦百歲慶生活動。院長陳正榮表示，百歲慶生象徵對榮民守護國家的敬意，嘉榮秉持全人照護理念，整合醫療、護理、社工及長照資源，未來將持續與榮服處合作，提供榮民有溫度的照護服務，守護長輩及其家庭的健康與生活品質。

慶生活動由陳正榮率領護理之家及社工團隊到場祝賀，榮服處處長許淑菁偕同服務團隊參與，鄭樹雲戶籍地水上鄉三和村村長鐘文一、社區據點站長詹麗穎及兒女、孫女齊聚，現場氣氛溫馨。儀式中，陳正榮代表院方致贈總統府百歲壽屏、退輔會百歲金牌；許淑菁則代表致贈行政院百歲壽屏，並準備壽桃與壽麵。眾人齊唱生日快樂歌，陪伴鄭樹雲許願、吹蠟燭，留下珍貴回憶。

鄭樹雲祖籍四川，1927年出生，年輕時投身空軍保家衛國，1980年退伍，至今已退役40餘年。目前居住於嘉榮附設護理之家，育有1子2女，子孫滿堂。護理之家副主任李金霞表示，鄭樹雲精神奕奕，體能狀況良好，平日熱衷參與活動，甚至能自行散步至便利商店購物，生活自主度高，醫療與社工團隊持續提供周全的照顧服務，家人也經常前來探視。