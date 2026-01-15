快訊

三餵澳洲生老鼠藥…楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

榮民鄭樹雲歡度百歲壽誕 嘉榮院長陳正榮致贈總統府壽屏金牌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
榮民鄭樹雲歡度百歲壽誕，嘉榮院長陳正榮（右）致贈總統府壽屏金牌。圖／台中榮總嘉義分院提供
榮民鄭樹雲歡度百歲壽誕，嘉榮院長陳正榮（右）致贈總統府壽屏金牌。圖／台中榮總嘉義分院提供

台中榮民總醫院嘉義分院與嘉義榮民服務處今天共同為榮民鄭樹雲舉辦百歲慶生活動。院長陳正榮表示，百歲慶生象徵對榮民守護國家的敬意，嘉榮秉持全人照護理念，整合醫療、護理、社工及長照資源，未來將持續與榮服處合作，提供榮民有溫度的照護服務，守護長輩及其家庭的健康與生活品質。

慶生活動由陳正榮率領護理之家及社工團隊到場祝賀，榮服處處長許淑菁偕同服務團隊參與，鄭樹雲戶籍地水上鄉三和村村長鐘文一、社區據點站長詹麗穎及兒女、孫女齊聚，現場氣氛溫馨。儀式中，陳正榮代表院方致贈總統府百歲壽屏、退輔會百歲金牌；許淑菁則代表致贈行政院百歲壽屏，並準備壽桃與壽麵。眾人齊唱生日快樂歌，陪伴鄭樹雲許願、吹蠟燭，留下珍貴回憶。

鄭樹雲祖籍四川，1927年出生，年輕時投身空軍保家衛國，1980年退伍，至今已退役40餘年。目前居住於嘉榮附設護理之家，育有1子2女，子孫滿堂。護理之家副主任李金霞表示，鄭樹雲精神奕奕，體能狀況良好，平日熱衷參與活動，甚至能自行散步至便利商店購物，生活自主度高，醫療與社工團隊持續提供周全的照顧服務，家人也經常前來探視。

陳正榮表示，活動不僅是祝賀嵩壽，更象徵對榮民一生奉獻的敬意。家屬長年付出與陪伴，加上嘉榮醫療、護理及社工團隊通力合作，讓長輩能在溫暖、安全的環境中安享晚年。

台中榮總嘉義分院攜手榮服處，慶賀空軍榮民鄭樹雲百歲嵩壽。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院攜手榮服處，慶賀空軍榮民鄭樹雲百歲嵩壽。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義榮民鄭樹雲百歲慶生，跨單位整合醫療與長照資源暖心照護。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義榮民鄭樹雲百歲慶生，跨單位整合醫療與長照資源暖心照護。圖／台中榮總嘉義分院提供

榮民 團隊 社工

延伸閱讀

護病比入法今天協商 醫院團體指為「核彈級影響」憂醫院關床民眾受害

聘不到照服員⋯台大挺納外籍人力 護理師全聯會籲：限從事非專業工作

總統府旁人車爭道爆口角 單車騎士亮刀遭辦：買來防身

總統府旁騎士與行人爭道爆口角 他亮戰術直刀下場慘了

相關新聞

普發6千再放大嘉義市消費滿2千送2百 黃敏惠喊話在地花錢

嘉義市振興經濟好康一波接一波，市府繼宣布加碼普發市民6千元消費金，再推出放大版回饋方案。市長黃敏惠臉書提醒，2月1日起消...

台南「孵蛋」15年未果 市府3月再招商「拚年中取得具體結果」

台南市政府於東區的南台南副都心10多年前規畫「運動藝文休閒園區BOT案」，多次變更方向，曾想做國立科學未來館，後改為興建...

嘉義縣推觀光產業輔導 協助4家民宿升級打造親子主題房

嘉義縣觀光產業蓬勃發展，縣府近年積極輔導補助觀光軸線異業結盟、旅宿風格營造及餐飲品質提升，促成業者跨界開發聯名商品，並改...

榮民鄭樹雲歡度百歲壽誕 嘉榮院長陳正榮致贈總統府壽屏金牌

台中榮民總醫院嘉義分院與嘉義榮民服務處今天共同為榮民鄭樹雲舉辦百歲慶生活動。院長陳正榮表示，百歲慶生象徵對榮民守護國家的...

為人母的堅持 仁義潭湖畔植饌聚落用市集實踐永續生活

嘉義縣仁義潭湖畔，一個以「全植物飲食、永續環保」為核心理念的周休市集「植饌聚落」，正悄悄成形。這不僅是一處飲食與消費空間...

估惠及逾5千人！雲林跟進北市 推健檢加碼補助

雲林縣政府昨天宣布編列480萬元經費推出整合性社區健康檢查加碼補助方案，鼓勵縣民踴躍參與健檢，此也是台北市以外，全台第2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。