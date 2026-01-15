普發6千再放大嘉義市消費滿2千送2百 黃敏惠喊話在地花錢

嘉義市振興經濟好康一波接一波，市府繼宣布加碼普發市民6千元消費金，再推出放大版回饋方案。市長黃敏惠臉書提醒，2月1日起消費發票務必留好，只要在嘉市店家單筆或累積消費滿2千元，即可兌換200元商圈夜市券，每人最高可領600元，讓市民逛商圈、吃美食都能再多小確幸。

市府指出，這項「消費滿額送商圈夜市券」活動，發票開立日期需2月1日以後，並自3月2日起開放兌換。兌換方式與細節，將陸續公布嘉市府建設處臉書粉專及市府官網，提醒民眾持續關注。

春節將至，嘉市府啟動普發6千元消費金措施，送給市民賀年禮，消費金下周周休24、25日發放，全市東、西區共規畫136處發放點，開放委託代領，市府16日起由各里鄰長及里幹事逐戶發送通知單，市民無法親領，可填寫通知單背面委託書，由親友代為領取，領取請務必攜帶身分證、印章及通知。

市府說，6千元要讓大家在地消費、活絡經濟，呼籲市民一定要支持嘉市的店家，成為刺激內需「及時雨」，減輕家戶負擔，為地方經濟注入活水，唯有在地消費才能提升商家營收與營業稅收，爭取更多中央統籌分配稅款，形成良性循環，讓嘉市建設腳步持續加快。