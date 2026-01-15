為人母的堅持 仁義潭湖畔植饌聚落用市集實踐永續生活

嘉義縣仁義潭湖畔，一個以「全植物飲食、永續環保」為核心理念的周休市集「植饌聚落」，正悄悄成形。這不僅是一處飲食與消費空間，更是1名母親從生活出發，為孩子與土地做出的長期選擇。

「植饌聚落」主理人許偀倍說，最初因緣際會認識地主，雙方理念相近，便與孩子的父親承租土地，籌備市集。然而籌備過程，原本共同規畫的伴侶選擇離開婚姻，退出市集經營，家庭與市集現實壓力，最終全數落在她身上。

「沒有孩子的爸，不代表我們要放棄環保、永續、全植物飲食的生活方式。」許偀倍說，她帶著3名年幼孩子，每逢周休便在台中與嘉義之間往返奔波，從零開始搭建市集。攤販招募不易、資源有限，放棄的念頭一再浮現。

某次，她忍不住詢問12歲女兒是否該放棄市集，女兒反問她，「為何想放棄」，並提醒她，「如果是一件妳相信、妳專業、也做得到的事，那堅持就是對的。」這番話讓她深受觸動，也更加確定市集不只是生意，而是一種價值傳遞。於是，她選擇留下來，持續在仁義潭湖畔，一點一滴堆起市集。

後來，她遇見同樣奉行全素、有機生活的江小姐，理念高度契合，2人攜手推動全植物飲食與友善環境的生活實踐，將多年累積的有機生活經驗，轉化為讓更多家庭都能輕鬆接觸的選擇。隨著時間推進，植饌聚落逐漸凝聚一群認同全植物飲食、重視永續環境的生活夥伴。市集不再只是個人的理想，而成為一群人彼此支持、共同實踐的日常風景。