估惠及逾5千人！雲林跟進北市 推健檢加碼補助

雲林縣政府昨天宣布編列480萬元經費推出整合性社區健康檢查加碼補助方案，鼓勵縣民踴躍參與健檢，此也是台北市以外，全台第2個推出加碼補助的縣市；符合資格的民眾最高可獲補助1520元，預估約5700名縣民受惠。

雲縣衛生局長曾春美說，只要符合成人健康檢查資格，設籍雲縣民眾即可依年齡與性別加碼多項檢查項目，其中40至64歲者可加做CA19-9腫瘤標記、甲狀腺功能、甲狀腺刺激素及糖化血色素檢查；50歲以上男性可加做攝護腺特異抗原（PSA）檢查；40歲以上民眾另可接受胸部X光骨質密度AI分析等檢查，強化慢性病與癌症風險的早期篩檢。

縣長張麗善、副縣長陳璧君說，依衛福部2024年資料，雲林約有3成中年民眾血壓、血糖或血脂異常，慢性病風險不容忽視。

衛生局表示，18日起結合5家責任醫院與基層診所辦理22場整合性社區健康篩檢，提供成人健康檢查，以及B、C型肝炎、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌等多項癌症篩檢。