聽新聞
0:00 / 0:00
估惠及逾5千人！雲林跟進北市 推健檢加碼補助
雲林縣政府昨天宣布編列480萬元經費推出整合性社區健康檢查加碼補助方案，鼓勵縣民踴躍參與健檢，此也是台北市以外，全台第2個推出加碼補助的縣市；符合資格的民眾最高可獲補助1520元，預估約5700名縣民受惠。
雲縣衛生局長曾春美說，只要符合成人健康檢查資格，設籍雲縣民眾即可依年齡與性別加碼多項檢查項目，其中40至64歲者可加做CA19-9腫瘤標記、甲狀腺功能、甲狀腺刺激素及糖化血色素檢查；50歲以上男性可加做攝護腺特異抗原（PSA）檢查；40歲以上民眾另可接受胸部X光骨質密度AI分析等檢查，強化慢性病與癌症風險的早期篩檢。
縣長張麗善、副縣長陳璧君說，依衛福部2024年資料，雲林約有3成中年民眾血壓、血糖或血脂異常，慢性病風險不容忽視。
衛生局表示，18日起結合5家責任醫院與基層診所辦理22場整合性社區健康篩檢，提供成人健康檢查，以及B、C型肝炎、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌等多項癌症篩檢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言