聽新聞
0:00 / 0:00

台南第2家好市多地方敲碗設加油站 市府：業者無規畫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南第2家好市多將落腳在東區生產路、新建的南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影
台南第2家好市多將落腳在東區生產路、新建的南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影

台南小巨蛋預計興建地點附近也將進駐南市第2家好市多賣場，市府待簽約文件擬定，就會擇定簽約日期；至於是否有加油站？市府表示，業者目前並沒有設置的規畫，未來若有也要針對議員擔心交通壅塞等問題做嚴格審查。

南市財稅局長李建賢說，目前請好市多公司準備簽約的文件，再請示市長室後會選擇黃道吉日簽約。

市府依促參法辦理「台南市東區商四複合式商業設施促參案」招商，去年8月19日公告評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，位於南台南站副都心第一期區段徵收開發區25、26號用地的「國際物流商場」占地2.3公頃，預計興建3層樓大平面建築，1樓零售物流中心，2、3樓及屋頂作停車場，最快2028年開幕。

該商四用地的都市計畫經過變更，允許設置加油站，有不少市民敲碗期待好市多可附設加油站；市長黃偉哲曾公開表示，加油站協會曾拜訪市府經發局長陳情，擔憂好市多油價偏低會影響周邊加油站生意。

李建賢指出，好市多目前投資計畫沒有提出設置加油站，若日後有提出，市府局處會嚴格審查，包括之前議會擔心的交通問題。

台南 好市多 加油站

延伸閱讀

台南第二家好市多「最新進度曝」 目前無加油站規畫

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

擋住駕駛座！他怒揭好市多推車亂象 會員籲一招：必有人推回

相關新聞

台南「孵蛋」15年未果 市府3月再招商「拚年中取得具體結果」

台南市政府於東區的南台南副都心10多年前規畫「運動藝文休閒園區BOT案」，多次變更方向，曾想做國立科學未來館，後改為興建...

估惠及逾5千人！雲林跟進北市 推健檢加碼補助

雲林縣政府昨天宣布編列480萬元經費推出整合性社區健康檢查加碼補助方案，鼓勵縣民踴躍參與健檢，此也是台北市以外，全台第2...

台南第2家好市多地方敲碗設加油站 市府：業者無規畫

台南小巨蛋預計興建地點附近也將進駐南市第2家好市多賣場，市府待簽約文件擬定，就會擇定簽約日期；至於是否有加油站？市府表示...

台南第二家好市多「最新進度曝」 目前無加油站規畫

台南第二家好市多座落東區「南台南副都心」，市府財稅局表示去年底已完成議約，待正式文件擬定就會選定黃道吉日正式簽約，至於先...

影／台南「小巨蛋」又落空？議員批孵蛋15年無成 市府：持續努力

台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋）自2010年前後規畫以來，多次變更方向，包含曾規畫為「國立科學未來館」，後...

嘉義縣東石鄉普發2000元 目前已有10個公所宣布發錢

嘉義縣東石鄉宣布普發災後紓困金2000元，公所與代表會共同提案，今天早上通過災後紓困金自治條例，將在1月31日和2月7日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。