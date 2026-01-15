台南第2家好市多地方敲碗設加油站 市府：業者無規畫

台南小巨蛋預計興建地點附近也將進駐南市第2家好市多賣場，市府待簽約文件擬定，就會擇定簽約日期；至於是否有加油站？市府表示，業者目前並沒有設置的規畫，未來若有也要針對議員擔心交通壅塞等問題做嚴格審查。

南市財稅局長李建賢說，目前請好市多公司準備簽約的文件，再請示市長室後會選擇黃道吉日簽約。

市府依促參法辦理「台南市東區商四複合式商業設施促參案」招商，去年8月19日公告評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，位於南台南站副都心第一期區段徵收開發區25、26號用地的「國際物流商場」占地2.3公頃，預計興建3層樓大平面建築，1樓零售物流中心，2、3樓及屋頂作停車場，最快2028年開幕。

該商四用地的都市計畫經過變更，允許設置加油站，有不少市民敲碗期待好市多可附設加油站；市長黃偉哲曾公開表示，加油站協會曾拜訪市府經發局長陳情，擔憂好市多油價偏低會影響周邊加油站生意。

李建賢指出，好市多目前投資計畫沒有提出設置加油站，若日後有提出，市府局處會嚴格審查，包括之前議會擔心的交通問題。