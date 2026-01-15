台南「孵蛋」15年未果 市府3月再招商「拚年中取得具體結果」

台南市政府於東區的南台南副都心10多年前規畫「運動藝文休閒園區BOT案」，多次變更方向，曾想做國立科學未來館，後改為興建2萬席座位、有1.6公頃對外開放停車空間的小巨蛋，但投資金額龐大讓業者打退堂鼓。市府表示，3月重新公告招商。

運動藝文休閒園區BOT案開發總金額達233.75億元，去年9月重啟招商，去年底公告截止再度流標。

市議會財經委員會昨批評台南「孵蛋」15年，始終未有實質成果。議員王家貞指出，時任市長賴清德承諾任內完成小巨蛋，至今未兌現，相比台中首座巨蛋2024年動工，第二顆「超巨蛋」規畫中，高雄小巨蛋亦結合商圈及產業發展帶來經濟效益，台南仍缺明確時程。市府副秘書長林榮川表示，該區地價已上漲逾4成，顯示區域具吸引力，市府將同步補足公共服務與公共建設量體，並檢討招商文件與公共建設配置，持續拜訪並擴大潛在投資廠商名單，檢討完成後，預計3月重新公告招商約3個月，6月可望明朗是否有具體投資對象進場。

王家貞說，依市府說法，3月重新公告、6月揭曉，若再流標，代表今年內成功機會極低，這正是地方憂心所在，並非不體諒市府辛勞，而是案件延宕至今「實在離譜」，盼市府抓準關鍵提出可行方案，讓市民至少能看到動土、施工等進展。

財稅局長李建賢說，首次招商未成功並非罕見，市府目標6月前取得具體結果，力拚黃偉哲市長任期屆滿前完成簽約，畢竟興建「小巨蛋」是台南人的心願。