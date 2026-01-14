迎戰超高齡浪潮 張啓楷拋長照3.0在地解方…重塑嘉義全齡城市

民眾黨徵召嘉市長參選人、立委張啓楷上午出席嘉市超高齡社會因應對策研討會指出，嘉市65歲以上人達5萬2051人，占總人口19.9%，逼近超高齡社會門檻。面對人口結構急遽轉變，城市壓力不僅來自醫療與長照量能，更關鍵在於居住安全、日常行動與社區支持是否到位，制度設計若缺乏社區支持，政策再完整也難以真正落地。

研討會在新悦花園酒店舉行。張啓楷指出，嘉市在社區服務、居家照顧與跨專業整合累積豐富經驗，未來應在此基礎上全面接軌中央長照10年計畫3.0，讓資源精準送到最需要家庭與社區，他中興大學社會學系畢業，長期關注長照、社工與社福制度，深知若政策僅停留「服務清單」，未納入家庭照顧者與高齡者生活脈絡，最終承擔壓力的仍是家庭與第一線照護人力。

他認為，長照3.0不應只是名目升級，須整合「醫療、長照、社福、居住、交通」等體系，並以可量化指標檢視成效，包括到宅服務可近性、喘息服務使用率、照顧者壓力是否下降，以及失智家庭是否獲得連續支持，避免政策看似完備、民眾卻無感的落差。

針對嘉市不少長者居住無電梯老宅現況，他直言這不僅影響生活便利，更攸關跌倒風險、就醫復健可及性，甚至迫使長者提早入住機構。他主張市府應整合工務、社政、衛政與住宅政策，推動更精準老宅改善與無障礙升級，包括電梯增設評估、樓梯扶手與防滑工程、浴廁安全改造及居家緊急通報設備，簡化補助流程，避免有需求家庭被程序門檻排除。